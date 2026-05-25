Украинский дрон FP-2 адаптировали для выполнения новых боевых задач

В Fire Point сообщили, сколько взрывчатки теперь может нести украинский дрон FP-2.

Украинская компания Fire Point модернизировала ударный беспилотник FP-2, увеличив вес боевой части до 200 килограммов. Об этом в интервью ТСН сообщил совладелец компании Денис Штилерман.

По его словам, после изменения конструкции крыла дальность полета дрона с новой боевой нагрузкой составляет до 370 километров. Также компания перешла на использование собственных двигателей и комплектующих для дронов серии FP.

"Благодаря масштабированию производства и переходу на собственные двигатели и комплектующие удалось также снизить себестоимость", – заявил Штилерман.

В компании отмечают, что модернизация позволила использовать FP-2 не только как ударный беспилотник, но и как платформу для запуска FPV-дронов и авиационных неуправляемых ракет.

FP-2 создан на базе дальнобойного беспилотника FP-1, который применяется для поражения целей в тыловых районах.

Напомним, соучредитель и главный конструктор компании Fire Point Денис Штилиерман заявил, что Украина приступила к развертыванию собственной спутниковой сети. По его словам, два первых аппарата уже находятся на орбите, а через год их будет "десятки". Это позволит Украине меньше полагаться на США и частные западные корпорации.

Ранее авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко сообщил, что украинская компания Fire Point работает над собственной ракетной программой. Но, по его словам, для массированной атаки на объекты, расположенные на территории врага, не хватает инвестиций.

