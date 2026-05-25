В теплое время года он рекомендует вообще отказаться от интернета в стране.

Один из главных кремлевских пропагандистов и идеолог "русского мира" Александр Дугин заявил, что регулировать доступ граждан РФ к интернету нужно более жестко.

Выступая на российском телевидении, он сказал, что пользование сетью должно дозироваться, чтобы россияне "не теряли собственную идентичность" и больше жили реальной жизнью.

"Интернет россиянам нужно выдавать порционно за хорошее поведение", – пояснил свою идею пропагандист.

Например, он предложил зимой выдавать россиянам интернет чуть больше, поскольку они больше времени проводят дома, а весной и летом – ограничивать или вообще отключать, чтобы россияне основную часть общения переносили в реальную жизнь.

"Если интернет отключить вообще, особенно весной, люди начнут гулять, встречаться, общаться, посещать кафе и магазины, заводить новые знакомства, жить настоящей человеческой жизнью. А снова включить интернет можно поздней осенью. Интернет в России должен подстраиваться под сезонные циклы медведей и бабочек", – детализировал идею Дугин.

Блокировка интернета в России

Массовые и регулярные отключения интернета в РФ стали систематической практикой, которую российские власти превратили в глобальный инструмент цензуры и контроля.

В Кремле объясняют это "мерами безопасности", тогда как реальная цель – предотвращение использования дронов, блокировка независимых источников информации.

В общем, первые массовые отключения были зафиксированы во время парада ко Дню Победы 9 мая 2025 года, когда у всех операторов связи на несколько часов исчезла мобильная сеть. В этом году повторился аналогичный сценарий.

