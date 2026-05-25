Удары по Киеву могут быть лишь частью более широкого летнего плана Путина, - Bild

Россия хочет подавить сопротивление Украины.

Россия продолжает наносить массированные удары по Украине, атакуя гражданскую инфраструктуру и убивая мирное население. Более того, недавно в Министерстве иностранных дел РФ озвучили угрозы новых ударов по Киеву.

Как пишет Bild, Кремль не отказывается от своих планов по захвату всего Донбасса, несмотря на то, что Украина продолжает давать отпор российским войскам. Вероятно, РФ уже подготовила план военных действий на лето 2026 года, а удары по Киеву могут стать лишь его началом.

Австрийский военный эксперт Маркус Райснер в разговоре с журналистами заявил, что Россия в настоящее время сосредоточена в основном на центральном участке восточного фронта и одновременно усиливает давление на Харьковскую, Сумскую и Запорожскую области.

"Цель состоит в том, чтобы напасть на Украину в местах, где ее оборона ослаблена. Украина должна быть вынуждена перебросить войска на север - чтобы России позже было легче атаковать и захватить Донецкую область", - сказал Райснер.

Британский эксперт по России Кир Джайлс, напротив, оценивает ситуацию более сдержанно. Он заявил журналистам, что пока не видит того, что РФ готовится к крупному летнему наступлению. Также эксперт подчеркнул, что для Москвы уже захваченные территории в настоящее время не имеют решающего значения.

"Точное расположение линии фронта в конечном итоге остается второстепенным для исхода войны. Решающими являются скорее дипломатические, экономические и политические аспекты", - добавил он.

По словам Джайлса, Россия хочет подавить сопротивление Украины. Он отметил, что для этого Москва пытается добиться усиления давления со стороны США на Киев, а также наносит жестокие удары по гражданскому населению Украины.

Украина также готовится к лету

Начальник коммуникаций 7-го корпуса полковник Владимир Полевой рассказал журналистам, что Украина рано осознала то, что замышляют россияне. Он поделился, что Силы обороны уже укрепили линии обороны.

Кроме того, по словам Полевого, Украина усилила свои возможности нанесения ударов вглубь территории РФ. Он отметил, что их целью является попытка перерезать логистические маршруты врага.

В издании добавили, что стратегия Украины работает: в последние недели по российским нефтеперерабатывающим заводам, топливным складам и промышленным объектам практически ежедневно наносятся удары с помощью беспилотников дальнего радиуса действия.

Райснер отметил, что эти атаки являются частью стратегических воздушных кампаний против России. По его словам, их цель состоит в том, чтобы оказать давление на российскую логистику, снабжение топливом и военную экономику.

"Это становится возможным "прежде всего" благодаря поддержке западных оборонных компаний, "которые целенаправленно поставляют Украине комплектующие", - заявил Райснер.

Когда РФ может нанести новые массированные удары по Киеву

Ранее основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный заявил, что следующую массированную и комбинированную атаку Россия может подготовить и попытаться провести примерно через неделю или 10 дней. По его словам, до этого массированные атаки происходили примерно три раза в месяц, то есть как раз раз в 7-10 дней

Нарожный отметил, что во время атак запускается и много крылатых ракет. Их запускают со стратегических бомбардировщиков, которые находятся на аэродромах очень далеко от европейской части России.

