Когда в Украине День вышиванки / картинка УНИАН

По одежде прохожих можно узнать, когда День вышиванки в Украине, ведь в этот день принято надевать вышитые рубашки в школу и на работу. Украинская вышиванка - это гордость нашего народа, а ее узоры рассказывают древнюю историю. Присмотревшись к орнаментам, можно примерно определить, из какого региона происходит эта вещь.

Мы рассказали, когда День вышиванки проводится в Украине, как возникла национальная одежда и как орнаменты отличаются по регионам.

Какого числа День вышиванки

Праздник народной украинской одежды ежегодно проводится в третий четверг мая. Празднуют его не только в Украине, а по всему миру - как среди украинской диаспоры, так и среди иностранцев. В 2025 году праздник наступает 15 мая.

В День вышиванки 2025 предлагаем вам узнать интересные подробности о происхождении и значении орнаментов национальной одежды, а также отличиях от русской косоворотки. Исторические факты о вышиванках эксклюзивно для УНИАН рассказала старший научный сотрудник отдела народного искусства Института народоведения НАН Украины, кандидат искусствоведения Татьяна Куцир.

История вышиванки - как возникла одежда

По словам эксперта, точно неизвестно, когда появились первые вышиванки, поскольку современная территория Украины долгое время была под оккупацией разных стран, наши памятники вывозились, и возникла нехватка фактических материалов. Поэтому сейчас нет возможности объективно сказать, с какого времени происходит наша вышивка.

Если не хватает фактов, используется метод сравнения. Таким образом можно говорить, что вышивка появилась тогда, когда люди начали шить одежду, поскольку это логичный процесс - когда ты уже держишь в руках иглу, то можешь не только сшить одежду иглой и ниткой, но и украсить ее. Если исходить из этой позиции, то есть достоверные сведения о том, что ткачество и полотно уже существовали в Трипольской культуре (4800 - 3000 годы до нашей эры) и, вероятно, трипольцы уже могли украшать ткань вышивкой.

Но подтвердить это фактами нет возможности. Мы знаем, что в период Трипольской культуры ткачество было хорошо развито, поскольку на глиняной посуде найдены отпечатки различных тканей. Поскольку трипольцы имели ткань, было чем вышивать, то можно предполагать, что вышивка уже могла существовать в это время.

Есть Мартыновский клад (датируется VI-VII вв.), благодаря которому ученые сделали вывод, что во времена древних славян мы точно украшали одежду вышивкой. В частности, в его состав входят серебряные фигуры в форме человечков, на груди которых есть насечки, которые считают вышивкой.

Как отличается орнамент вышиванки по регионам

В День вышиванки в Украине стоит знать, что узоры рубашек имеют региональные отличия. Например, на севере Украины (Полесье) вышивка будто имитирует ткачество, то есть есть локальные полосы узоров, в частности, ромбов. Иногда даже трудно понять, - рубашка тканая или вышитая.

На северо-восточной части нашей страны есть много вышивки белым по белому, но она есть и в других регионах, к примеру, в Черкасской области. Но мотивы между собой отличаются, например, черкасские элементы вышивки выразительные, укрупненные, а черниговские - мелкие.

Для востока также свойственна вышивка белым по белому, решетиловка с вырезанием и наличником - местной разновидностью глади.

Рубашка в техниках вырезания и наличника / фото Татьяны Куцир с выставки "Праздник" в Музее Ивана Гончара (2023)

На западной части Украины есть много вышивки шерстью, есть также вышивка по ряби (наносили орнаменты на мелкие складочки). Но вышивка по ряби была и в Луганской области, и на Подолье.

На материковый юг Украины, по мнению искусствоведа, влияла крымская вышивка. В частности, для юга характерна двусторонняя вышивка.

Что означают узоры вышиванки

С одной стороны, по состоянию на конец 20 века вышитая рубашка стала символом нашей идентичности, украинскости, а с другой - нашей готовности активно защищать свою идентичность.

Исследователи говорят о том, что вышивка всегда имела обереговую функцию. То есть просто нанесенный иглой на ткань стежок красной или другой нитью уже выполнял функцию оберега.

Сейчас проблемно выяснить конкретное значение какого-то орнамента на вышиванках и его символизм. Еще в конце 19 века этнографы фиксировали, что люди во время вышивания говорили: наверное, те узоры что-то означали, но они не помнят, что именно. Именно поэтому сейчас трудно выяснить точную функцию какого-то мотива на вышитой рубашке.

На украинской вышиванке есть разные символы и их толкование может меняться. Каждое поколение может придавать символу то значение, которое для него актуально.

В основе большинства украинских орнаментов на вышиванках есть ромб. По словам ученого Бориса Рыбакова, этот символ происходит из Триполья и символизирует поле.

Ромб - основа украинских орнаментов / фото Татьяны Куцир с выставки "Праздник" в Музее Ивана Гончара (2023)

Есть также немало мифов о вышиванках, в частности, что какие-то можно одевать только женатым, а некоторые нельзя носить, потому что никогда замуж не выйдешь. Это устное народное творчество, которое не подтверждено фактами.

Как отличить украинскую вышиванку от российской и белорусской

Как объяснила эксперт, российская косоворотка имеет разрез сбоку и декор вдоль него. В Украине есть похожая одежда - рубашка с манишкой.

Украинская рубашка с манишкой / фото Татьяны Куцир с выставки коллекции Александра Опария в Институте исследования библиотечных художественных ресурсов Национальной научной библиотеки им.

Манишка - это такая накладка, которая закрывала разрез. У этой манишки сбоку могли быть пуговицы, но все равно она оставалась по центру рубашки. Основное отличие между украинской вышиванкой и русской косовороткой заключается в том, что наши изделия симметричны. В украинской вышивке не распространена асимметрия, а в русской она есть.

Русская косоворотка / фото Татьяны Куцир из Днепропетровского национального исторического музея им. Д. Яворницкого (2021 год)

Белорусская рубашка с вышивкой, как и украинская вышиванка, также имеет центральную манишку, и такие изделия отличить друг от друга можно только благодаря узорам. В нашей вышивке очень распространено разбитие ромбов на мелкие плоскости, добавляются мелкие элементы, а белорусская вышивка ближе к ткачеству, поскольку оно там достаточно распространено, поэтому мотивы лаконичны по форме и похожи на сотканные.

Белорусская рубашка / Фото Татьяны Куцир из Музея Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси, Минск (2017 год)

Поздравление с Днем вышиванки 2025

День украинской вышиванки / картинка УНИАН
С Днем вышиванки картинки / картинка УНИАН
День вышиванки картинки / картинка УНИАН
справка
Татьяна Куцир
Татьяна Куцир
Искусствовед, научный сотрудник, кандидат искусствоведения

Научный сотрудник отдела народного искусства Института народоведения Национальной академии наук Украины. Окончила Львовскую национальную академию искусств по специальности "История и теория искусства". Кандидат искусствоведения.

В кругу интересов: украинская традиционная вышивка и одежда. Является автором статей в научных изданиях, разделах коллективных монографий, посвященных украинскому наряду и вышивке. Участница международных проектов, преподает во Львовском государственном колледже декоративного и прикладного искусства имени Ивана Труша авторский курс "Крой народной одежды"

Вас также могут заинтересовать новости: