Узнайте, как возникла традиционная вышиванка и как отличается орнамент по регионам.

По одежде прохожих можно узнать, когда День вышиванки в Украине, ведь в этот день принято надевать вышитые рубашки в школу и на работу. Украинская вышиванка - это гордость нашего народа, а ее узоры рассказывают древнюю историю. Присмотревшись к орнаментам, можно примерно определить, из какого региона происходит эта вещь.

Мы рассказали, когда День вышиванки проводится в Украине, как возникла национальная одежда и как орнаменты отличаются по регионам.

Какого числа День вышиванки

Праздник народной украинской одежды ежегодно проводится в третий четверг мая. Празднуют его не только в Украине, а по всему миру - как среди украинской диаспоры, так и среди иностранцев. В 2025 году праздник наступает 15 мая.

В День вышиванки 2025 предлагаем вам узнать интересные подробности о происхождении и значении орнаментов национальной одежды, а также отличиях от русской косоворотки. Исторические факты о вышиванках эксклюзивно для УНИАН рассказала старший научный сотрудник отдела народного искусства Института народоведения НАН Украины, кандидат искусствоведения Татьяна Куцир.

История вышиванки - как возникла одежда

По словам эксперта, точно неизвестно, когда появились первые вышиванки, поскольку современная территория Украины долгое время была под оккупацией разных стран, наши памятники вывозились, и возникла нехватка фактических материалов. Поэтому сейчас нет возможности объективно сказать, с какого времени происходит наша вышивка.

Если не хватает фактов, используется метод сравнения. Таким образом можно говорить, что вышивка появилась тогда, когда люди начали шить одежду, поскольку это логичный процесс - когда ты уже держишь в руках иглу, то можешь не только сшить одежду иглой и ниткой, но и украсить ее. Если исходить из этой позиции, то есть достоверные сведения о том, что ткачество и полотно уже существовали в Трипольской культуре (4800 - 3000 годы до нашей эры) и, вероятно, трипольцы уже могли украшать ткань вышивкой.

Но подтвердить это фактами нет возможности. Мы знаем, что в период Трипольской культуры ткачество было хорошо развито, поскольку на глиняной посуде найдены отпечатки различных тканей. Поскольку трипольцы имели ткань, было чем вышивать, то можно предполагать, что вышивка уже могла существовать в это время.

Есть Мартыновский клад (датируется VI-VII вв.), благодаря которому ученые сделали вывод, что во времена древних славян мы точно украшали одежду вышивкой. В частности, в его состав входят серебряные фигуры в форме человечков, на груди которых есть насечки, которые считают вышивкой.

Как отличается орнамент вышиванки по регионам

В День вышиванки в Украине стоит знать, что узоры рубашек имеют региональные отличия. Например, на севере Украины (Полесье) вышивка будто имитирует ткачество, то есть есть локальные полосы узоров, в частности, ромбов. Иногда даже трудно понять, - рубашка тканая или вышитая.

На северо-восточной части нашей страны есть много вышивки белым по белому, но она есть и в других регионах, к примеру, в Черкасской области. Но мотивы между собой отличаются, например, черкасские элементы вышивки выразительные, укрупненные, а черниговские - мелкие.

Для востока также свойственна вышивка белым по белому, решетиловка с вырезанием и наличником - местной разновидностью глади.

На западной части Украины есть много вышивки шерстью, есть также вышивка по ряби (наносили орнаменты на мелкие складочки). Но вышивка по ряби была и в Луганской области, и на Подолье.

На материковый юг Украины, по мнению искусствоведа, влияла крымская вышивка. В частности, для юга характерна двусторонняя вышивка.

Что означают узоры вышиванки

С одной стороны, по состоянию на конец 20 века вышитая рубашка стала символом нашей идентичности, украинскости, а с другой - нашей готовности активно защищать свою идентичность.

Исследователи говорят о том, что вышивка всегда имела обереговую функцию. То есть просто нанесенный иглой на ткань стежок красной или другой нитью уже выполнял функцию оберега.

Сейчас проблемно выяснить конкретное значение какого-то орнамента на вышиванках и его символизм. Еще в конце 19 века этнографы фиксировали, что люди во время вышивания говорили: наверное, те узоры что-то означали, но они не помнят, что именно. Именно поэтому сейчас трудно выяснить точную функцию какого-то мотива на вышитой рубашке.

На украинской вышиванке есть разные символы и их толкование может меняться. Каждое поколение может придавать символу то значение, которое для него актуально.

В основе большинства украинских орнаментов на вышиванках есть ромб. По словам ученого Бориса Рыбакова, этот символ происходит из Триполья и символизирует поле.

Есть также немало мифов о вышиванках, в частности, что какие-то можно одевать только женатым, а некоторые нельзя носить, потому что никогда замуж не выйдешь. Это устное народное творчество, которое не подтверждено фактами.

Как отличить украинскую вышиванку от российской и белорусской

Как объяснила эксперт, российская косоворотка имеет разрез сбоку и декор вдоль него. В Украине есть похожая одежда - рубашка с манишкой.

Манишка - это такая накладка, которая закрывала разрез. У этой манишки сбоку могли быть пуговицы, но все равно она оставалась по центру рубашки. Основное отличие между украинской вышиванкой и русской косовороткой заключается в том, что наши изделия симметричны. В украинской вышивке не распространена асимметрия, а в русской она есть.

Белорусская рубашка с вышивкой, как и украинская вышиванка, также имеет центральную манишку, и такие изделия отличить друг от друга можно только благодаря узорам. В нашей вышивке очень распространено разбитие ромбов на мелкие плоскости, добавляются мелкие элементы, а белорусская вышивка ближе к ткачеству, поскольку оно там достаточно распространено, поэтому мотивы лаконичны по форме и похожи на сотканные.

Поздравление с Днем вышиванки 2025

справка Татьяна Куцир Искусствовед, научный сотрудник, кандидат искусствоведения Научный сотрудник отдела народного искусства Института народоведения Национальной академии наук Украины. Окончила Львовскую национальную академию искусств по специальности "История и теория искусства". Кандидат искусствоведения. В кругу интересов: украинская традиционная вышивка и одежда. Является автором статей в научных изданиях, разделах коллективных монографий, посвященных украинскому наряду и вышивке. Участница международных проектов, преподает во Львовском государственном колледже декоративного и прикладного искусства имени Ивана Труша авторский курс "Крой народной одежды"

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