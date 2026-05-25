Можно ли полностью отразить массированный комбинированный удар: ответ Игната

Погодные условия являются ключевым фактором для ПВО, пояснил Юрий Игнат.

Стопроцентного результата отражения комбинированных ударов на данный момент не может гарантировать ни одна страна в мире. Начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире День.LIVE объяснил, что серьезным препятствием для украинских защитников становятся сложные погодные условия.

"Применяя такое большое количество средств с различными параметрами полета, враг использует еще и погодные условия. Потому что погодные условия – это ключевой фактор. Средствам нужна визуальная привязка к цели, то есть нужно видеть самую банальную цель. Это мобильные огневые группы, вооруженные пулеметами или ПЗРК. Это перехватные дроны, им нужна визуальная привязка. И авиация тоже должна иметь привязку. Таким образом, все это усложняется, когда есть облака и гроза", – сказал он.

Игнат подчеркнул, что погода бывает разной в регионах, поэтому там работать значительно сложнее.

"И поэтому на сегодняшний день гарантировать, что все будет сбито, невозможно. Ни на Ближнем Востоке, ни здесь. Сбивается максимально возможное количество, если есть потенциально средство ПВО", – отметил спикер.

По его словам, защитить такой большой город, как Киев, чрезвычайно сложно еще и из-за технических особенностей западных зенитных систем.

"Одной батареей Киев не перекроешь, ведь это огромный город. Комплекс Patriot смотрит только в одну сторону, куда у него направлен радар, а сзади может полететь что-то другое. Поэтому все средства работают", – добавил он.

Удар по Украине в ночь на 24 мая

В ночь на 24 мая Россия атаковала Украину 690 средствами воздушного нападения – крылатыми и баллистическими ракетами и беспилотниками различных типов. В частности, враг запустил 90 ракет и 600 БПЛА различных типов.

Основным направлением удара был Киев. Противовоздушная оборона сбила/подавила 604 цели – 55 ракет и 549 беспилотников различных типов. 19 вражеских ракет, вероятно, не достигли целей. Было зафиксировано попадание 16 ракет и 51 ударного БПЛА в 54 локациях, а также падение сбитых (обломков) БПЛА в 23 локациях.

