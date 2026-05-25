Россияне жалуются, что никак не могут создать новый учебный истребитель, – аналитики

Официально работы над этим новым учебно-тренировочным самолетом начались в конце 2023 года, то есть над МиГ-УТС работают уже почти два с половиной года.

Как пишет Defense Express, генеральный директор российского авиастроительного холдинга ПАО "ОАК" (Объединенная авиастроительная корпорация) Вадим Бадеха официально подтвердил, что в настоящее время ведется разработка нового реактивного учебно-тренировочного самолета МиГ-УТС, для которой используется "комплексное PLM-решение для разработки авиационной техники на базе T-Flex".

В то же время в российских пропагандистских СМИ в очередной раз пожаловались на проблемы с "летающими партами" L-39, которые работают на пределе своих возможностей и испытывают проблемы с катапультными креслами из-за санкций. На замену этим машинам как раз и создается новый самолет.

Также, как отмечается, в РФ пожаловались, что по состоянию на этот год самолета еще даже нет "в металле". Пока остается неизвестным, сколько времени понадобится на то, чтобы провести все необходимые работы, изготовить первый опытный образец, протестировать его и выйти на серийное производство МиГ-УТС.

"И хотя формально это новый проект, но практически он является реинкарнацией другого самолета – МиГ-АТ, который совершил свой первый полет еще в 1996 году и разрабатывался на замену самолетам L-29 и L-39, но проиграл конкуренцию Як-130, о котором теперь в РФ все чаще говорят, что он не является прямой заменой для L-39. В конце концов, после неудачных попыток продать МиГ-АТ кому-то еще, в 2010-х годах этот проект окончательно закрыли. А сейчас в РФ прямо говорят, что при создании МиГ-УТС обращают внимание именно на имеющиеся наработки по самолету МиГ-АТ", – пояснили аналитики.

Как сообщал УНИАН, российский проект турбовинтового регионального самолета ТВРС-44 "Ладога" приостановлен, а научно-технические наработки по программе планируют передать Министерству обороны РФ.

ТВРС-44 "Ладога" – двухдвигательный турбовинтовой региональный самолет, рассчитанный на перевозку до 44 пассажиров. Его разрабатывают по заказу Минпромторга РФ для замены устаревшего парка советских машин. Ожидалось, что самолет сможет выполнять взлет и посадку как с асфальтовых и бетонных аэродромов, так и с грунтовых и заснеженных взлетно-посадочных полос.

По словам российских обозревателей, приостановка разработки ТВРС-44 означает, что замены самолетам Ан-24, Ан-26 и Як-40 не предвидится (по крайней мере, в ближайшее время). Это самолеты советской разработки, которые сегодня буквально разваливаются из-за своего преклонного возраста. Поэтому вопрос создания замены для них является критически важным для России.

