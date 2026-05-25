Шедевр лицемерия: в ЕС отреагировали на угрозы РФ нанести системные удары по Киеву

Европейские дипломаты не собираются покидать Киев, как того требуют в России.

В Европейском Союзе считают шедевром лицемерия очередные российские угрозы систематически наносить удары по Киеву. Об этом посол ЕС в Украине Катарина Матернова сообщила в социальной сети Facebook.

"Россия снова угрожает дипломатам и иностранцам, требуя, чтобы мы покинули Киев. Но мы никуда не уедем! Сегодняшнее заявление Министерства иностранных дел России – это шедевр лицемерия", – подчеркнула Матернова.

По ее словам, российский режим, который годами обстреливает жилые дома, музеи, родильные отделения, школы и электростанции, вдруг заговорил на языке "международного гуманитарного права" и "Женевских конвенций".

"Тот самый режим, который каждую ночь наносит ракетные и дронные удары по гражданскому населению, теперь предостерегает других держаться подальше. Мы прекрасно понимаем, что именно это означает. Россия хочет запугать. Спровоцировать панику. Изолировать Украину. Это не удастся. ЕС никуда не уйдет. Мы остаемся в Киеве. Мы остаемся с Украиной", – подчеркнула Матернова.

Дипломатка отметила, что угрозы в адрес дипломатов и международных организаций не являются показателем силы, а являются проявлением отчаяния.

"Чем агрессивнее и угрожающе становится Кремль, тем очевиднее, что режим Путина понимает: он не сможет сломить сопротивление Украины, так же как и поддержку ее партнеров", – заявила Матернова.

Заявление РФ: что известно

Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел России анонсировало "системные удары" по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве. Иностранцев, в частности персонал дипломатических миссий, ведомство страны-агрессора призвало как можно скорее покинуть город.

