'Backrooms: Закулисье': интересные факты об экранизации жуткого YouTube-тренда

Рассказываем, как молодой ютубер покорил Голливуд и перенес интернет-кошмар "Закулисья" на большие экраны.

28 мая 2026 года в кинотеатрах Украины стартует уникальный полнометражный хоррор от студии A24 "Backrooms: Закулисье", который вырос из одноименного вирусного YouTube-сериала. Тот, в свою очередь, родился из одноименной крипипасты – единственной жуткой фотографии "бесконечного" помещения с бледно-желтыми стенами.

УНИАН вместе с украинским дистрибьютором фильма, компанией Adastra Cinema, рассказывает интересные факты об этом необычном проекте, соединившем кино и мистический интернет-фольклор.

О чем фильм

События фильма разворачиваются в лабиринте пустых офисных комнат, которые скрывают нечто жуткое. Угнетающее ожидание пугает главных героев и заставляет их двигаться дальше и дальше, сдерживая отчаяние и предчувствие непоправимого ужаса.

Видео дня

Что такое крипипаста и тренд "Закулисье"

Термин "крипипаста" впервые появился примерно в 2007 году на анонимном имиджборде 4chan. Это вариант сленгового слова "копипаста" (от copy and paste – копировать и вставлять), обозначающего блоки текста, которые становятся вирусными благодаря массовому копированию в интернете. Крипипасты любого формата – тексты, фото, видео и прочее – также вирусны, но по тематике всегда посвящены хоррору, ведь само слово creepy буквально означает "жуткий". Но хоррор здесь вовсе не обязательно должен быть классическим – с какими-то привидениями, чудовищами и т. п. Для хорошей крипипасты иногда достаточно одного лишь чувства тревоги, которое почему-то вызывает то или иное, абсолютно невинное на первый взгляд, изображение. Например – вот такое.

В 2019 году анонимный пользователь создал ветку на форуме 4chan на паранормальную тематику, попросив пользователей "публиковать тревожные изображения, которые кажутся "странными", и добавив к посту эту фотографию. А другой пользователь ответил на сообщение, дав изображению название "Закулисие" (The Backrooms) и предоставив первое описание этой крипипасты:

"Если вы не будете осторожны и случайно выпадете из реальности в неподходящем месте, то окажетесь в Закулисье, где нет ничего, кроме зловония старого влажного ковра, безумия монотонно-желтого цвета, бесконечного фонового шума люминесцентных ламп, гудящих на максимальной мощности, и примерно шестисот миллионов квадратных миль хаотично сегментированных пустых комнат, в которых можно оказаться в ловушке. И Боже упаси, если вы услышите, как что-то бродит рядом, потому что оно, черт возьми, точно вас услышало".

YouTube-вундеркинд

Мировую популярность "Закулисью" принес Кейн А. Парсонс, также известный как Kane Pixels – американский ютубер, который в 2022 году, когда ему было 16 лет, опубликовал на своем канале короткометражную анимацию The Backrooms (Found Footage), созданную им с помощью Blender и After Effects на основе одноименной крипипасты. Видео моментально стало вирусным и впоследствии было расширено в веб-сериал.

К февралю 2025 года Парсонс снял в общей сложности 25 эпизодов веб-сериала "Закулисье", большинство из которых набрали миллионы просмотров. За работу над сериалом Парсонс получил награду Streamy Creator Honors от MatPat.

В целом все эпизоды сериала хоррор-YouTube-вундеркинда уже собрали более 100 миллионов просмотров, поэтому неудивительно, что этим феноменом заинтересовались крупные студии – а именно студия A24, компании 21 Laps Entertainment ("Очень странные дела"), Atomic Monster ("М3ГАН 2.0", "Заклятие: Последний обряд", "Мортал Комбат"), Chernin Entertainment ("Форд против Феррари", "Величайший шоумен") и Oddfellows Pictures ("Обезьяна").

Они обратились к Парсонсу с предложением снять полнометражный фильм по мотивам его веб-сериала, и 20-летний парень с радостью согласился, выступив при этом полноправным режиссером масштабного проекта.

Топовый сценарист и звездный каст

Подробности сюжета пока держатся в секрете. Но, очевидно, "Backrooms: Закулисье" будет основан на первом оригинальном короткометражнике Парсонса, события которого разворачиваются в 1990-х: попадание молодого кинорежиссера в другое измерение заставляет его бродить по тревожному желтому, пустому и лабиринтообразному офисному пространству, где могут обитать (а могут и нет) потусторонние существа.

Адаптировать дух этой крипипасты для большого экрана пригласили звездного сценариста Роберто Патино – двукратного номинанта на премию "Эмми", шоураннера мини-сериала "ДМЗ" (HBO Max), который также был исполнительным продюсером и сценаристом первых двух сезонов "Мира Дикого Запада" (HBO), а ранее – сценаристом-продюсером сериала "Сыны анархии" (FX).

Воплотить написанную Патино историю на экране пригласили звездных актеров: Ренате Рейнсве – номинантку на "Оскар" этого года за роль в фильме "Сентиментальная ценность", Чиветела Эджиофора ("12 лет рабства", "Жизнь Чака", "Бриджит Джонс: Влюбленная в парня"), а также Финна Беннетта (Эйрион Таргариен из "Рыцаря Семи Королевств"), Лукиту Максвелл (сериал "Правдивая терапия") и Эвана Джогия ("Обитель зла: Добро пожаловать в Раккун-Сити", "Зомбиленд: Двойной выстрел").

Вас также могут заинтересовать новости: