'Способен поражать цели по всей Европе': Euronews рассказал подробности о российском 'Орешнике'

Российская ракета"Орешник"– это баллистическая ракета средней дальности, способная нести ядерный заряд, которая, по заявлениям Москвы, может обходить средства противовоздушной обороны и поражать цели по всей Европе с гиперзвуковой скоростью, сообщает Euronews.

Издание сообщило, что российская ракета "Орешник" вновь оказалась в центре внимания после того, как Москва подтвердила применение этого оружия, способного нести ядерный заряд, во время ночных ударов по Украине.

Отмечается, что это вызвало резкую критику со стороны президента Франции Эммануэля Макрона и представителей ЕС.

Напоминается, что впервые о ее применении стало известно во время удара по украинскому городу Днепр в 2024 году. С тех пор это оружие стало одной из наиболее пристально отслеживаемых Кремлем систем вооружения.

Что о ней известно?

Президент России Владимир Путин охарактеризовал "Орешник" как "самое современное" оружие, способное нести несколько боеголовок и двигаться с гиперзвуковой скоростью.

Россия классифицирует ракету "Орешник" как баллистическую ракету средней дальности, то есть такую, которая способна поражать цели на расстоянии от 3 000 до 5 500 километров. Представители российских вооруженных сил заявляют, что она способна поражать цели на территории значительной части Европы.

Издание отметило, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что эта ракета также развернута в Беларуси, которая является союзником России.

Способна ли она нести ядерный заряд?

Издание, ссылаясь на заявления российских официальных лиц, указывает, что эта ракета способна нести ядерный заряд. Хотя, судя по всему, во время первого известного удара в Украине использовались неядерные или учебные боеголовки.

Военные аналитики считают, что ракета "Орешник" со временем может быть оснащена ядерными боеголовками.

Глава Кремля Владимир Путин утверждал, что при ударе ракета генерирует чрезвычайное тепло и способна уничтожать глубоко защищенные цели. Однако, по словам украинских властей, первый удар в Днепре вызвал относительно ограниченные видимые повреждения.

Можно ли ее сбить?

По данным Кремля, "Орешник" движется со скоростью около 10 Махов, что примерно в 10 раз превышает скорость звука. Российские официальные лица утверждают, что это делает ее перехват современными системами противовоздушной обороны практически невозможным.

Проект "Ракетная угроза" Центра стратегических и международных исследований отмечает, что достижение гиперзвуковых скоростей баллистическими ракетами или их боеголовками "не является редкостью".

Министерство обороны США охарактеризовало "Орешник" как экспериментальную систему, созданную на базе российской межконтинентальной баллистической ракеты "Рубеж" (РС-26), обладающей автомобильной мобильностью.

Однако издание отметило, что Путин настаивает на том, что это не просто модернизация советской разработки, а вполне современное оружие, созданное по заказу, выпущенному в 2023 году.

РФ атаковала "Орешником" Киевскую область: что известно

Ранее УНИАН сообщал, что специалисты продолжают изучать место падения боевых блоков российской баллистической ракеты средней дальности "Орешник" в Белой Церкви. Первые результаты анализа позволили оценить характер поражения и масштабы разрушений. По данным аналитиков, предварительный анализ места падения блоков в Белой Церкви, а также результаты исследований в Днепре и Львове не подтверждают появление нового типа боевой части. По информации источников издания, средний размер воронок после падения блоков составлял примерно до трех метров в диаметре и до двух метров в глубину. Кроме того, сами боевые элементы после удара практически не сохранились из-за сильной фрагментации и воздействия энергии столкновения.

Также мы писали, что авиаэксперт Валерий Романенко считает, что Россия в Белой Церкви пыталась нанести удар "Орешником" по авиазаводу, который ранее ремонтировал российские бомбардировщики. Романенко отметил, что россияне четко знали, где находится этот завод, что он расположен возле аэродрома и что там есть, какое оборудование. Он добавил, что то, что основная часть этого боеприпаса полетела по гаражам, которыми плотно обставлена эта зона, указывает на точность российских ракет. По словам эксперта, стоимость "Орешника" составляет от 40 миллионов. Романенко уточнил, что речь идет о ракете серийного образца, а поскольку в данном случае ракета была не серийной, ее цена еще выше.

