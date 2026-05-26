Эксперт по управлению капиталом назвал привычки, мешающие вам разбогатеть

Финансово неграмотные люди постоянно путают активы и источники расходов.

Чтобы ваше материальное положение улучшалось, нужно либо регулярно увеличивать свои доходы, либо научиться правильно распоряжаться теми доходами, которые у вас есть. И большинство людей испытывают трудности даже со вторым, хотя это проще.

Генеральный директор компании Eton Solutions Роб Маллерни, который также преподает курс по управлению частным капиталом в Университете Северной Каролины (США), в статье для Business Insider рассказал о типичных финансовых ошибках, из-за которых люди теряют значительные суммы денег в долгосрочной перспективе.

Эксперт отмечает, что состоятельные люди гораздо внимательнее относятся к ежедневным расходам и просчитывают последствия своих решений на годы вперед.

"Подавляющее большинство людей, особенно те, кто не имеет финансового образования, недооценивают, сколько они могли бы сэкономить в течение жизни, избегая этих распространенных ловушек расходов", – говорит Маллерни.

Ежедневный кофе обходится вам в тысячи долларов

Маллерни объясняет, что даже мелкие ежедневные расходы могут существенно повлиять на финансовое положение в будущем. По его словам, люди часто недооценивают, сколько денег они могли бы сэкономить и инвестировать, если бы избегали регулярных необязательных покупок. В качестве примера он привел ежедневный кофе в Starbucks. Эксперт советует посчитать, во сколько обойдется чашка кофе за 4 доллара, если покупать ее ежедневно с 22 до 65 лет, и сравнить это с домашним приготовлением кофе.

"Разница в цифрах будет ошеломляющей суммой денег – тысячами, которые вы могли бы иначе инвестировать и приумножить", – отмечает специалист

Дорогие автомобили пожирают деньги

Отдельное внимание эксперт уделяет покупке автомобилей. Маллерни рассказал, как сравнивал внедорожники Honda и Mercedes-Benz и обнаружил, что их характеристики были почти одинаковыми, хотя разница в цене достигала 75 тысяч долларов. По его мнению, люди часто переплачивают за бренд или кратковременное психологическое удовольствие.

Также эксперт советует реже менять автомобили. Он отмечает, что за 45-летнюю карьеру человек накопит значительно больше денег, если будет покупать новую машину раз в восемь лет, а не раз в три года.

Непонимание разницы между активом и пассивом

Автор подчеркивает, что некоторые покупки быстро теряют свою стоимость, тогда как другие могут приносить прибыль в будущем. Например, новый автомобиль резко дешевеет сразу после выезда из салона и постоянно требует все новых и новых затрат. С другой стороны, дом для отдыха в популярном месте потенциально может дорожать с годами и приносить пассивный доход от аренды.

Маллерни подчеркивает, что ключевым фактором является не сама сумма расходов, а понимание последствий финансовых решений. Он советует всегда оценивать, действительно ли та или иная покупка стоит своих денег, или эти средства лучше было бы инвестировать и наблюдать, как они растут со временем. По словам эксперта, именно так обычно мыслят сверхбогатые люди.

Другие финансовые советы

Как писал УНИАН, люди, имеющие стабильные сбережения, обычно не зарабатывают значительно больше других, но придерживаются простых финансовых привычек: планируют расходы, регулярно откладывают деньги и контролируют даже мелкие покупки.

Они не увеличивают расходы вместе с доходами, заранее готовятся к крупным нерегулярным покупкам и стараются избегать импульсивных решений при покупках. Финансовая подушка формируется не силой воли, а системным подходом – автоматизацией сбережений, регулярным пересмотром финансов и внимательным отношением к повседневным расходам.

