Что будет, если Путина убьют: боец легиона 'Свобода России' удивил ответом

Военный также рассказал, как жители России реагируют на бойцов легиона.

Если президента России Владимира Путина "убьют, весь народ РФ только поблагодарит". Об этом в интервью Главкому сказал боец легиона "Свобода России" Шамиль "Шмель" Лукожев из Осетии.

Он рассказал, что заключил контракт 27 сентября 2021 года, а 9 января 2022 года его отправили в Крым якобы на обучение.

"Когда нас 24 февраля отправили в Украину, я с первых дней искал гражданских, кто мог бы меня оттуда вывести. Через несколько дней я сам пешком пошел в сторону украинцев, к ТРО – на тот момент их было большинство. Когда дошел, рассказал, откуда я. Через некоторое время мне рассказали о существовании легиона "Свобода России". Я попросил, чтобы меня отвезли туда", – сказал "Шмель".

Боец отметил, что никогда бы не поверил, что Украина хотела напасть на Россию, захватить какие-то территории и т. п., ведь "всем понятно, что по состоянию на 2022 год у Украины не было таких сил".

"Сейчас, в результате этой войны, у Украины есть армия, которая может дать отпор России. Тогда такого не было", – сказал он.

Амуниция российских войск

Отвечая на вопрос, как с 2022 года изменилось обеспечение российской армии, ведь у первых российских военнопленных было низкое качество амуниции, просроченные аптечки и ужасные пайки, Лукожев заметил, что лично их в 2022 году экипировали хорошо – кроме аптечки, которая была "еще со времен Второй мировой".

"Сейчас, в 2025-2026-м, у пленных "калашины" все старые. Новые очень редко попадаются. Техника не успевает даже подъехать – ее уничтожают по дороге. Поэтому сейчас пока что основная война – это война дронов", – подчеркнул боец.

Уровень подготовки врага

На вопрос об общем уровне подготовки российских захватчиков "Шмель" отметил, что он ухудшился.

Лукожев рассказал, что сначала служил в третьем батальоне 503-го полка. Там были люди, которые участвовали в боях, в частности в Сирии. Большинство – с Кавказа, а на Кавказе "большинство ребят физически подготовлены, с детства занимаются борьбой, боксом, еще каким-то спортом".

"Сейчас те, кто попадает в плен, – в основном либо пожилые люди, либо очень молодые, худые. И все говорят, что их просто мобилизовали и отправили "на мясо". Видно, что они вообще не понимают, куда идут, что делают. Их просто заставляют идти вперед по двое. Их берут в плен, они говорят: "Нам сказали, здесь наши сидят, и нас отправили", – рассказал боец.

Если Путина убьют

Также на вопрос, как реагируют жители России на бойцов легиона, например, если они проводят какие-то операции в приграничных районах, "Шмель" заметил, что ему сложно сказать, ведь "любой мирный человек в деревне, где находятся украинцы, будет поддерживать украинцев".

"Если там есть россияне, то он, чтобы его не убили, скажет: "Мы вас ждали". Возможно, кто-то радуется, возможно, кто-то лжет. Но я могу сказать, что если Путина убьют, весь народ РФ только поблагодарит", – подчеркнул он.

Мобилизация или окончание войны

Как сообщалось, ранее военный обозреватель Василий Пехньо высказал мнение, что Путин может оказаться перед выбором между новой масштабной мобилизацией и поиском путей для завершения войны против Украины уже этой осенью.

В то же время, по его мнению, пока нет признаков того, что война России против Украины завершится уже в этом году. Развитие событий зависит от большого количества непредсказуемых факторов и глобальных геополитических процессов.

