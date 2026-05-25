Чем закончится для России серийное производство 'Орешника': прогноз эксперта

Запуск серийного производства ракеты "Орешник" станет очередным шагом к экономическому истощению России. Об этом в эфире канала "Киев 24" заявил президент Всеукраинской авиационной организации "Ассоциация частных пилотов и владельцев самолетов" Геннадий Хазан.

"Использовать электронный микроскоп, чтобы выбить окно в соседнем здании, – это так выглядит", – так эксперт прокомментировал использование россиянами этой ракеты против Украины.

По словам Хазана, стоимость "Орешника" – 40–60 миллионов долларов по разным оценкам. Относительно вероятности запуска серийного производства этого оружия он сказал: "Запускайте. Тратьте свои средства, полученные от подорожания нефти, на то, чтобы сжигать их в атмосфере Земли. Сжигайте, нам это нравится".

Эксперт добавил, что это очередной шаг, который в итоге приведет к "экономическому истощению Российской Федерации как государства".

Сколько ракет "Орешник" в России

Как сообщал УНИАН, по данным Defense Express, Россия, скорее всего, уже начала серийное производство баллистических ракет средней дальности "Орешник", но вряд ли имеет в своем арсенале много таких ракет.

Эксперты считают, что если начало серийного производства ракеты пришлось на февраль-март, то Россия, вероятно, успела изготовить лишь одну ракету.

Согласно данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, по состоянию на апрель у врага в запасе было до 10 ракет "Орешник". В то же время аналитики отмечают, что эта цифра скорее является максимальным пределом, а не ориентировочным количеством.

