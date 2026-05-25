Россия закрывает воздушное пространство над Москвой до конца войны, но есть исключения

В России планируют ввести масштабные ограничения на полеты гражданской авиации в районе Москвы и части центральных регионов страны. Новые правила могут вступить в силу уже в начале июня. Об этом сообщает Межрегиональная общественная организация пилотов и владельцев воздушных судов (АОПА).

Согласно обнародованной информации, в Московской воздушной зоне планируют запретить полеты гражданских самолетов на высотах от 0 до 5100 метров.

"В начале июня 2026 года полеты гражданских воздушных судов в Московской воздушной зоне (Москва РПИ) на высотах от 0 до 5100 м будут полностью запрещены", – отметили в организации.

Ограничения будут распространяться на значительную часть воздушного пространства вокруг российской столицы. По данным АОПА, зона охватит направления к границе с Беларусью, районы Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Самары.

При этом часть полетов останется разрешенной. Исключения предусмотрены для регулярных и чартерных пассажирских рейсов, выполняющих полеты в аэропорты и из них. Также ограничения не коснутся медицинской эвакуации, санитарной авиации, авиационно-химических работ, мониторинга инфраструктуры и полетов в рамках государственных контрактов.

В организации добавили, что официальное сообщение NOTAM с деталями новых правил ожидается в ближайшее время.

Ранее Москва и Московская область неоднократно сообщали об атаках беспилотников. В частности, в ночь на 17 мая регион подвергся одной из крупнейших атак дронов за последнее время.

После этого украинская сторона сообщала о поражении ряда объектов на территории РФ, среди которых – нефтеперерабатывающие предприятия и производства, связанные с российской оборонной промышленностью.

Последние заявления Москвы

Недавно Россия внезапно объявила о ядерных учениях с целью демонстрации силы перед Украиной и ее союзниками, а также отвлечь внимание от растущих проблем своей армии на фронте.

Также Министерство иностранных дел РФ призвало иностранцев и персонал дипломатических миссий немедленно покинуть Киев. Так в Москве анонсировали "системные удары" по предприятиям украинского ВПК в Киеве.

