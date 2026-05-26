Солнце скоро может выпустить мощнейшую супервспышку, - ученые

Ученые заявляют о повышенном риске возникновения чрезвычайно мощных солнечных вспышек, известных как супервспышки. Эти явления способны вывести из строя спутники, энергосети и системы связи, а также подвергнуть опасности космонавтов, пишет Forbes.

В исследовании, опубликованном в журнале Journal of Geophysical Research: Space Physics, ученые под руководством Национального автономного университета Мексики представили систему прогнозирования солнечных вспышек высшего класса, интенсивность которых превышает класс X10 по стандартной шкале.

По словам ученых, в течение текущего 25-го солнечного цикла Солнце, возможно, уже должно было произвести солнечную вспышку высшего класса. Всего исследователи проанализировали данные, собранные в период с 1975 по 2025 год с помощью геостационарных оперативных экологических спутников, и выявили 37 супервспышек так называемого "S-класса" в предыдущих солнечных циклах.

Вместо того чтобы пытаться предсказать точный момент возникновения вспышки, ученые разработали вероятностную систему, предназначенную для определения периодов времени и областей на Солнце, где вероятность возникновения экстремальных вспышек выше. Так исследователи обнаружили два повторяющихся солнечных ритма – циклы продолжительностью примерно 1,7 года и семь лет – связанные с массивными колебаниями в солнечной плазме. Когда оба цикла совпадают в положительной фазе, вероятность вспышки "S-класса" резко возрастает.

Всего ученые определили два основных периода в течение 25-го солнечного цикла, когда вероятность супервспышки "S-класса" наиболее высока. Один из них охватывает период с середины 2025 по середину 2026 года, а другой прогнозируется на начало-середину 2027 года.

Также ученые предположили, что повышенная солнечная активность может повлиять на планирование будущих пилотируемых космических полетов. С завершением миссии NASA "Артемида II", в ходе которой четыре астронавта совершили полет вокруг Луны, эта опасность, похоже, миновала.

Солнце излучало загадочный радиосигнал 19 дней подряд

Напомним, что 21 августа 2025 года Солнце испустило то, что казалось обычной вспышкой радиоволновой энергии. Однако ученые обратили внимание на то, что этот сигнал отказался исчезать.

Пока ученые продолжали отслеживать его, вспышка растянулась далеко за пределы всего, что фиксировалось ранее, став в итоге самым продолжительным всплеском солнечного радиоизлучения из всех, когда-либо наблюдавшихся.

