Православный праздник сегодня называют в народе Оленин день, а его традиции связаны с льном.

21 мая в Православной церкви Украины по новому календарю чтят равноапостольных царя Константина и его мать, царицу Елену - святых, которых за их вклад в распространение христианства приравняли к апостолам. В народной традиции этот день называют Оленин.

Также на эту дату в 2026 году приходится один из 12 главных православных праздников - Вознесение Господне.

О главных традициях и запретах этого дня, а также какой церковный праздник сегодня по старому православному календарю, рассказываем в материале.

Видео дня

Какой сегодня православный праздник в Украине

21 мая в новом церковном календаре (и 3 июня по старому) вспоминают равноапостольных Елену, царицу, и ее сына - императора Константина, которые жили в III-IV веках и правили Римской империей. Их считают одними из самых значимых фигур в истории христианства, так как они сыграли ключевую роль в распространении веры.

Император Константин стремился ослабить влияние языческих традиций и перенес столицу из Рима в новый город, который впоследствии получил его имя - Константинополь (современный Стамбул). Император активно поддерживал христиан и способствовал тому, чтобы христианство стало основной религией империи.

Особое место в церковном предании занимает история о поиске Креста Господня, на котором был распят Иисус Христос. Согласно преданию, царица Елена отправилась в Иерусалим, чтобы найти святыню - эти поиски увенчались успехом. Событие стало известно как Воздвижение Креста Господня. Кроме того, на месте погребения и Воскресения Христа был возведен храм Воскресения Христова.

За свои заслуги в укреплении и распространении христианства Елена и Константин были причислены церковью к лику равноапостольных - то есть, поставлены на один уровень с апостолами.

***

Верующие, придерживающиеся старого календаря, 21 мая чтят память апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник по юлианскому календарю, об обычаях и запретах даты.

***

21 мая в этом году православные отмечают один из 12 главных православных праздников - Вознесение Господне. Эта дата одинакова как для нового, так и для старого церковного календаря, так как отмечается на 40-й день после Пасхи.

В праздник верующие вспоминают, как воскресший Христос вознесся на небо на глазах апостолов.

Традиции 21 мая и что нельзя делать сегодня

К святым Елену и Константине обращаются с молитвами о мире, благополучии, здоровье и семейной гармонии. Святую Елену почитают как покровительницу семьи, детей и женской судьбы, просят у нее хороших женихов, защиты в хозяйских делах и помощи в будущем урожае.

В народе этот праздник имеет множество названий - Елена Леносейка, Оленин день, Льняница, Еленины косы, Константин и Елена, Константин Огуречник - и все они отражают главное: пору сельских работ и надежду на богатый урожай. Особое внимание сегодня уделяют посеву льна и огурцов - считается, что все посаженное будет под особым покровом святой Елены.

Женщинам в этот день советуют ходить с распущенными волосами - тогда они будут сильными и красивыми, как лен.

Поскольку день совпадает с Вознесением Господним, то следует воздержаться от тяжелой работы, уборки и стирки - все бытовые дела лучше завершить накануне, чтобы праздник посвятить молитве и близким.

Церковь считает грехом в большие праздники предаваться унынию, ссорам, осуждению и зависти. Нельзя обижать людей и животных, отказывать в помощи просящим: считается, что Христос после Воскресения и до Вознесения ходит по земле в образе нищего странника.

Народные приметы не советуют сегодня выносить мусор и выметать пыль - вместе с ними из дома уходит благополучие. Также не берут и не дают деньги в долг, не занимаются финансовыми делами, чтобы не навлечь потери.

Существует поверье, что темная одежда в этот день может притянуть печаль, поэтому лучше надевать светлые и яркие вещи.

Народные приметы о погоде 21 мая

В Оленин день по народной традиции внимательно наблюдают за природой - по погоде и повадкам птиц пытались понять, каким будет ближайшее время и будущий урожай:

с утра небо красное - жди дождя и богатого урожая грибов;

красный закат - знак хорошей погоды на несколько дней вперед;

радуга утром - к дождю, вечером - к потеплению;

дождь в этот день - к ненастной осени, а дождь с градом - зима в декабре будет снежной и суровой;

с утра кукует кукушка - будет хорошая погода;

если в лесу появились мухоморы - скоро пойдут и белые грибы.

Самая яркая примета дня: если рябина в этот день "утопает" в цвету, можно ждать особенно богатого урожая льна.

У кого именины 21 мая

Именины сегодня отмечают Елена, Кирилл, Константин, Михаил, Федор и Ярослав.

Считается, что люди, рожденные в этот период, отличаются ярким характером и не любят однообразия и банальности. При этом, несмотря на возможную импульсивность, они остаются добрыми, честными и порядочными.

Таким людям можно доверять - они умеют хранить секреты и не склонны к предательству или манипуляциям.

Читайте также, какой сегодня праздник отмечают в Украине и мире.

Вас также могут заинтересовать новости: