Домашняя ветчина из курицы получается очень вкусной и невероятно аппетитной.

Аппетитная ветчина на ломтике хлеба - лучший перекус, который можно представить. Обычно такое мясо мы покупаем в магазине, но на самом деле его можно приготовить и дома. Блюдо получается ничуть не хуже магазинного, а даже выигрывает по вкусу. К тому же вы точно будете знать, из чего сделана домашняя ветчина, в то время как состав покупной вызывает большие сомнения.

Куриная домашняя ветчина - рецепт в духовке

Для приготовления домашней закуски некоторые кулинары используют специальный прибор - ветчинницу, которая спрессовывает массу в одну цельную колбасу. Однако опыт показывает, что ветчина в домашних условиях получается и без нее, если плотно закрутить ее в рукаве для запекания.

Также в блюдо иногда добавляют нитритную соль, что продлевает его срок хранения, дает мясу приятный розовый цвет и характерный "копченый" привкус. Однако этот ингредиент вреден для здоровья, поэтому обойтись можно и без него.

Готовится ветчина из курицы из следующих ингредиентов:

четыреста граммов куриного филе;

шестьсот граммов филе из куриных бедер;

двести граммов более жирного мяса (свинины или говядины);

две столовые ложки воды;

зубчик чеснока;

соль, мускатный орех, смесь перцев, паприка и другие специи по вкусу.

Филе из куриной грудки нарежьте небольшим кубиком, а бедра и свинину перемелите через мясорубку. В большой миске смешайте все виды мяса. Добавьте измельченный чеснок, соль и любые специи, которые хотите. Влейте воду и хорошо вымесите фарш руками - не менее 10 минут, чтобы кусочки соединились друг с другом.

Если есть ветчинница, то положите внутрь нее рукав для запекания, плотно утрамбуйте фарш и запекайте блюдо прямо в этом приборе.

Если нету, то наполните фаршем рукав для запекания и заверните в плотный рулет, в котором не должно быть пустот и воздуха. Концы завяжите нитью. В таком виде сырая куриная ветчина должна простоять в холодильнике сутки перед запеканием, чтобы хорошо держать форму.

Такой "рулет" заверните фольгой и выложите на противень. Запекается ветчина в духовке двумя способами. Первый - медленное томление. Поставьте температуру 80° и запекайте мясо около 3 часов. Если боитесь, что мясо останется сырым внутри, используйте быстрый метод - 90 минут запекания при 180°.

Хранится домашняя ветчина из курицы не более 4 суток в холодильнике. Если хотите продлить срок хранения, добавьте по 10 граммов нитритной соли на каждый килограмм мясной массы.

