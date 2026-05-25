'Потеряли время': в Fire Point заявили, что статьи УП сорвали график важного оборонного проекта

Основатель компании Fire Point Денис Штилерман во время заседания ВСК Верховной Рады заявил, что из-за статей "Украинской правды" важный оборонный проект отложили.

"У каждого посольства есть следующий протокол. Как только в каком-либо известном местном издании появляется дискредитирующая информация об их контрагенте, они должны приостанавливать любое соглашение, брать месяц на то, чтобы провести комплаенс этой информации. Точно то же самое случилось, когда вышла статья Ткача с очередными "пленками Миндича". У нас было отложено подписание. Я надеюсь, что в ближайшее время оно все же состоится", – говорит Штилерман.

По его словам, речь идет о подписании проекта строительства завода в Дании по производству твердотопливных двигателей.

Видео дня

"За наш счет и в собственности Fire Point. Мы получили лицензию НБУ на вывод первого транша денег, необходимых для строительства. Вывели деньги, приобрели земельный участок, здание, разработали проект, сделали все. Ждем подписания", – заявил Штилерман.

Он также добавил, что часть этих двигателей производилась бы для проекта Freya. Речь идет о европейском проекте Freya, в котором участвуют несколько стран. Они создают собственный аналог американской системы ПВО, способный сбивать баллистические ракеты.

По словам Штилермана, при наиболее благоприятном сценарии первые перехваты новой системой ПВО могут состояться уже до конца года.

"Это нужно делать очень быстро всем. Любой медийный скандал мешает. Потеряли целый месяц на то, чтобы писать и рассказывать всем, что Миндич не имеет никакого отношения к нам. Большое спасибо, что НАБУ предоставило письмо, которое удовлетворило наших иностранных партнеров, что нет дела против Fire Point и его владельцев", – заявил Штилерман.

Вас также могут заинтересовать новости: