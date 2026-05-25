РФ четко знала цель: эксперт раскрыл, по чему на самом деле ударил 'Орешник' в Белой Церкви

Романенко отметил, что стоимость "Орешника" значительно превышает стоимость оборудования, которое могло быть повреждено.

Оккупанты в Белой Церкви пытались нанести удар ракетой "Орешник" по авиазаводу, который ранее ремонтировал российские бомбардировщики. Об этом в эфире Radio NV сказал авиаэксперт Валерий Романенко.

"Там был ремонтный авиазавод, который ремонтировал российские бомбардировщики Ту-95МС. И ремонтировал даже во времена независимости. Там были… как минимум два Ту-95МС, которые находились в ремонте, но, кажется, россияне не заплатили за ремонт, и они были утилизированы", – сказал он.

Да, подчеркнул Романенко, россияне четко знали, где этот завод, что он находится возле аэродрома и что там есть, какое оборудование.

"Поэтому они нанесли по нему удар. А то, что основная часть этого боеприпаса полетела по гаражам, которыми плотно обставлена эта зона, указывает на точность российских ракет", – отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что стоимость ракеты несопоставима с тем несложным оборудованием, которое могло быть повреждено.

"Стоимость ракеты – от 40 миллионов. Это стоимость серийного образца. Поскольку это не серийный, там может быть гораздо больше. А для того, чтобы устранить повреждения и возобновить производство, – миллион долларов – это уже все импортное нужно закупить", – подчеркнул Романенко.

Удар по Белой Церкви

Как сообщал УНИАН, россияне применили баллистическую ракету средней дальности РС-26 "Рубеж" ("Орешник") по району города Белая Церковь Киевской области. Впрочем, последствия удара оказались минимальными – загорелись три гаража, а также были повреждены здания предприятия.

Согласно данным украинских источников и OSINT-аналитиков, вероятной целью мог быть аэродром, но ракета попала в другую часть города.

Аналитики Defense Express отметили, что Россия, скорее всего, уже начала серийное производство ракет "Орешник", но вряд ли имеет в своем арсенале много таких ракет.

