МИД Украины опубликовал заявление на фоне угроз РФ нанести удары по Киеву

В заявлении министерства отмечается, что Москва фактически признает, что её обстрелы направлены, в частности, на запугивание иностранного дипломатического корпуса.

По оценке украинской стороны, общий уровень угроз безопасности со стороны России для Киева и других украинских городов остается таким же, как и в предыдущие годы и месяцы, указано в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

"Уже более четырех лет и трех месяцев Россия применяет против столицы Украины весь спектр смертоносных ракет и дронов. Удары не прекращались практически ни на одну неделю", – отмечает министерство.

В МИД Украины назвали шантажом угрозы России нанести новые удары по Киеву и попыткой запугать иностранных дипломатов.

"На этом фоне новые российские угрозы являются ничем иным, как бесстыдным шантажом. Москва фактически признает, что ее обстрелы направлены, в частности, на запугивание иностранного дипкорпуса. Это свидетельство станет ценным доказательством в международно-правовых процессах против государства-агрессора", – говорится в заявлении.

Для противодействия российскому запугиванию МИД Украины готов оказать содействие в дополнительном усилении безопасности иностранных дипмиссий, которые обратятся с таким запросом.

Министерство напомнило партнерам и союзникам, что лучшим ответом на угрозы Кремля остается усиление давления на агрессора и поддержка Украины, в частности укрепление потенциала ПВО.

"Москва должна получать от международного сообщества правильные и консолидированные сигналы: единство, силу и принципиальность", – считает МИД Украины.

Также министерство выразило благодарность всем иностранным дипломатическим миссиям, всем иностранным дипломатам, которые продолжают работать в Украине во время войны и отвергают российский шантаж и угрозы.

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам посла ЕС в Украине Катарины Матерновой, в Европейском Союзе считают шедевром лицемерия очередные российские угрозы систематически наносить удары по Киеву. Матернова напомнила, что российский режим годами обстреливает жилые дома, музеи, родильные отделения, школы и электростанции, и вдруг заговорил на языке "международного гуманитарного права" и "Женевских конвенций". Она подчеркнула, что России не удастся изолировать Украину, ЕС никуда не уйдет и останется с Украиной.

Также мы писали, что военный эксперт Павел Нарожный прогнозирует, что следующую массированную и комбинированную атаку Россия может подготовить и попытаться провести примерно через неделю или 10 дней. Нарожный поделился, что до этого массированные атаки происходили примерно три раза в месяц, то есть как раз раз в 7-10 дней. Он объяснил, что для этого врагу "500-600 "Шахидов" нужно привезти на точки запуска, их нужно подготовить к этим полетам, заложить в них маршрут. Эксперт добавил, что во время таких атак применяют и много крылатых ракет, их запускают со стратегических бомбардировщиков, которые находятся на аэродромах очень далеко от европейской части России.

