Украинские дроны остановили работу одного из крупнейших НПЗ в Самарской области, - Reuters

Сызранский нефтеперерабатывающий завод (СНПЗ) приостановил работу после того, как 21 мая в результате атаки украинского дрона была повреждена установка первичной переработки. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.

По словам источников, установка первичной переработки нефти CDU-6, на долю которой приходится более 70% мощности НПЗ, была остановлена после атаки. Они отметили, что ремонт может занять более месяца.

В агентстве напомнили, что номинальная мощность завода составляет 170 000 баррелей в сутки. Источники рассказали журналистам, что в 2024 году завод переработал 4,3 млн тонн сырой нефти, произведя 1,5 млн тонн дизельного топлива, 800 000 тонн бензина и 700 000 тонн мазута.

Кроме того, в агентстве отметили, что ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявлял о том, что в результате дроновой атаки на Сызрань погибли два человека. В Украине же сообщали, что удар был нанесен по нефтеперерабатывающему заводу.

Удар по НПЗ в Сызрани - что известно

Напомним, что ранее российское издание Astra сообщило, что в городе Сызрань Самарской области РФ ночью 21 мая был атакован нефтеперерабатывающий завод. После атаки на территории Сызранского нефтеперерабатывающего завода вспыхнуло пламя.

Сызранский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий в Самарской области. Он входит в структуру "Роснефти".

Сызранский НПЗ занимается производством бензина, дизельного и авиационного топлива, мазута, битума, сжиженного газа и других продуктов.

