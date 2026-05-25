Ученые изучили, как микроэлементы в смузи взаимодействуют друг с другом.

Ученые нашли неожиданный недостаток в смузи, которые готовятся на основе бананов. Казалось бы, взбитые фрукты и ягоды вместе с бананом – это полезный перекус, но на самом деле именно бананы мешают усвоить все полезные элементы, пишет журнал ScienceDaily.

Исследование Калифорнийского университета в Дэвисе, опубликованное в журнале Food & Function Королевского химического общества, говорит, что после интенсивного перемешивания в блендере ингридиенты начинают по-новому взаимодействовать между собой. Исследователи обнаружили, что фрукты с высоким содержанием фермента полифенолоксидазы (PPO) могут резко снизить количество флаванолов, усваиваемых организмом из смузи.

Флаванолы – это природные растительные соединения, связанные со здоровьем сердца и когнитивными функциями. Они содержатся в таких продуктах, как яблоки, груши, черника, ежевика, виноград, какао и другие распространенные ингредиенты для смузи.

Фермент, отвечающий за потемнение фруктов

Любой, кто когда-либо нарезал яблоко или чистил банан, видел в действии фермент PPO. Когда фрукт разрезают, повреждают или подвергают воздействию воздуха, этот фермент помогает запустить реакцию потемнения. Команда из Калифорнийского университета в Дэвисе хотела выяснить, может ли этот же процесс повлиять на питательные вещества, которые люди надеются получить из смузи.

Для проверки этой гипотезы исследователи использовали свежеприготовленные смузи из ингредиентов, которые от природы содержат различное количество PPO. Бананы обладают высокой активностью PPO, в то время как ягоды в их составе имеют низкую активность PPO.

Бананы против ягод

Участников эксперимента разделили на три группы. Одни выпили смузи на основе банана, вторые - смузи из смеси ягод, а третьи приняли капсулу с флаванолами в качестве контрольного образца. Затем исследователи проанализировали образцы крови и мочи, чтобы определить, какое количество флаванолов стало доступным для организма.

Разница была поразительной. У людей, которые пили банановый смузи, уровень флаванолов был на 84% ниже по сравнению с контрольной группой. В то же время, в смузи с ягодами и низким содержанием ППО уровень флаванолов был аналогичен уровню в контрольной группе, принимавшей капсулы.

"Мы были очень удивлены, увидев, как быстро добавление одного банана снизило уровень флаванолов в смузи и уровень флаванолов, усваиваемых организмом", – сказал ведущий автор исследования Хавьер Оттавиани.

В исследовании также был проведен второй тест, в котором участники употребляли флаванолы вместе с банановым напитком с высоким содержанием полифенолоксидазы (PPO), но ингредиенты не соприкасались друг с другом до приема. Уровень флаванолов все равно снизился, что предполагает, что активность PPO может сохраняться и после употребления, возможно, в желудке.

Что это значит для вашего смузи?

Полученные результаты не означают, что бананы вредны для здоровья. Бананы содержат клетчатку, калий и другие питательные вещества, и они по-прежнему могут быть частью здорового питания. Но вывод заключается в том, что бананы помешают усвоить флаванолы из ягод, винограда, какао или других продуктов.

Заменить бананы в смузи могут ананасы, апельсины, манго или йогурт. Эти варианты помогут сохранить напиток сладким и кремовым, не добавляя при этом высокую активность ППО, характерную для бананов.

Бананы можно есть сами по себе или использовать в смузи, если потребление флаванолов не является основной целью. Но если ваш смузи основан на ягодах, винограде или какао, лучше исключить банан или съесть его отдельно.

Какие фрукты содержат больше магния, чем другие

Напомним, что магний является одним из самых важных элементов, который мы можем получить из фруктов. Он участвует в более чем 300 ферментативных реакциях в организме. Низкое потребление этого микроэлемента приводит к усталости, мышечным судорогам и плохому качеству сна. Больше всего магния можно усвоить из сушеного инжира, авокадо, бананов, ежевики и некоторых тропических фруктов.

