Православный праздник сегодня в народе носит красивое название - Медвяные росы.

25 мая по новоюлианскому календарю верующие чтят память Иоанна Крестителя, или Иоанна Предтечи - в этот день вспоминают третье обретение его честной главы.

В народной традиции дату называют Ивановым днем, с ней связано немало обычаев, примет и запретов.

Какие традиции сохранились до наших дней, что не делали в это время и какой православный праздник отмечают сегодня по старому стилю - рассказываем ниже в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

25 мая в православной традиции по новому календарю чтят третье обретение главы Иоанна Предтечи - пророка, который возвестил о приходе Спасителя и позже крестил Иисуса Христа в водах Иордана.

Согласно церковному преданию, после казни святого Иоанна в период гонений на христиан его голову похоронили отдельно от тела. Со временем святыню потеряли, но в IX веке, по преданию, патриарху Игнатию после молитвы было открыто, где находится глава. Ее нашли и перенесли в Константинополь (нынешний Стамбул).

Сегодня часть этой реликвии хранится на Афоне в Греции.

Какой сегодня церковный праздник по старому стилю

По юлианскому календарю в этот день вспоминают святых Епифания, епископа Кипрского - ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому календарю, обычаи и запреты этой даты.

Традиции и правила на Иоанна Предтечи, что нельзя делать сегодня

В православной традиции в этот день верующие обращаются с молитвами к Иоанну Предтече - просят у святого помощи при головных болях, других болезнях, связанных с головой. Считается, что святой помогает и тем, кто хочет избавиться от дурных привычек.

В народном календаре дату называют Иванов день, а также Иван-Медвяные росы, или просто Медвяные росы. Такое название появилось из-за необычного природного явления - липкого сладковатого налета на травах и растениях, который в старину называли "медвяной росой" (продукт жизнедеятельности насекомых-вредителей - тли, червецов, листовок).

Люди верили, что такая роса может навредить посевам, скоту и даже здоровью человека. Поэтому в старину в эту дату с утра осматривали огороды, укрывали грядки и старались защитить будущий урожай. Домашний скот не выпускали на пастбища, пока роса полностью не сходила, а детям запрещали бегать босиком по траве.

При этом к обычной утренней росе относились совсем иначе - ей приписывали целебную силу. Пройтись по росистой траве на рассвете - значит укрепить здоровье, сохранить красоту и очиститься от болезней.

По народным поверьям, в Иванов день благоприятно надеть светлую или белую одежду - ее считают символом очищения, здоровья и добрых перемен. Особенно это касалось больных людей: существует поверье, что белая рубашка может помочь скорому выздоровлению.

Кроме того, в это время собирают лекарственные травы и продолжают сезонные работы в огороде.

Как и в другие церковные даты, в этот день не приветствуются ссоры, грубость, злость, зависть, обиды. Нельзя отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается - такие поступки могут лишить человека душевного покоя и благополучия.

В народной традиции с Ивановым днем было связано немало запретов. Прежде всего стараются не заниматься тяжелой работой, не браться за острые предметы - топор, ножи, пилы, а также нужно отложить генеральную уборку, чтобы не "вымести" удачу и достаток из дома.

Особое внимание уделяют одежде: черные и темные вещи сегодня надевать нежелательно - все лето пройдет в печали. Кроме того, в праздник не идут на кладбище, поскольку для поминовения усопших существуют отдельные дни.

Народные приметы о погоде 25 мая

С этим днем в народе связывают много погодных примет - по ним судят, каким будет лето, урожай и даже осень:

красный рассвет - к жаркому и сухому лету;

пасмурное утро - летом будет много дождей;

сильная роса с утра - день будет ясным, теплым и солнечным;

сухая трава на рассвете - после обеда будет дождь;

гром в этот день - к затяжному ливню;

лягушки громко квакают - к теплу;

день жаркий выдался - к дождливой осени.

Самая яркая примета дня: если рябина к этому времени покрылась густым цветом, то что год будет щедрым на урожай.

У кого именины 25 мая

День ангела сегодня отмечают: Иван, Иннокентий.

В старину верили, что рожденные в день Ивана-Медвяные росы обладают особой внутренней силой, умеют ценить жизнь и знают, как сохранить счастье, гармонию и душевное равновесие на долгие годы.

