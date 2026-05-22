Чтобы фасоль хорошо проросла и дала богатый урожай, посадите её в удачные даты.

Теплолюбивая фасоль высаживается на участок одной из последних, когда большинство других овощей уже посажены. В уходе эта культура считается не особо прихотливой. Но от правильно подобранного дня для посева зависит ее будущая урожайность. Перед тем, как посадить фасоль в землю, сверьтесь с погодой и рекомендациями лунного календаря, иначе ваши усилия могут оказаться напрасными.

Когда сажать фасоль в открытый грунт

Посадка данной бобовой культуры проводится со второй половины мая по начало июня, когда почва уже хорошо прогрелась под солнцем. Фасоль не любит заморозки и может погибнуть в холодной почве. Поэтому с процедурой лучше не спешить. Опытные фермеры перед посевом проверяют прогноз погоды - впереди не должно быть дней, когда температура в течение суток опускается ниже +15°.

До какого числа можно сажать фасоль - зависит от сорта. Спаржевые разновидности можно сажать аж до середины июля, поскольку они быстро созревают. Также помните, что прямостоячие сорта высаживаются на неделю раньше вьющихся.

Когда сеять фасоль в Украине по лунному календарю

Для получения огромного урожая бобов мало выбрать подходящую дату и дождаться хорошей погоды. Действительно впечатляющий результат получится, если учитывать влияние Луны. Некоторые дни лунного календаря считаются высокоурожайными. Посаженные в такие числа семена вырастут крепкими и плодовитыми.

В конце весны посевной календарь на май советует выбрать период с 26 по 30 число. В июне наиболее благоприятными будут 3-7, 9, 13, 17-22 число.

Остальные даты считаются нейтральными для посева. Но день, когда сажать фасоль, не должен выпадать на новолуние или полнолуние, иначе семена вообще могут погибнуть.

Как сажать фасоль дома - полезные советы

Хороший урожай невозможен на не подходящей почве. Поэтому убедитесь, что земля на участке рыхлая и плодородная, с низким содержанием глины. Насчет того, где лучше посадить фасоль - в тени или на солнце, фермеры едины во мнении: участок должен хорошо освещаться.

Также перед тем, как сажать фасоль в открытый грунт весной, семена рекомендуется замочить. Для этого поместите их на 15-20 часов (но не более суток) в теплую воду. Такая процедура ускорит прорастание всходов. Сажайте фасолины в почву влажными прямо из емкости с водой.

Затем надо выкопать ямки, расстояние между которыми зависит от сорта. Если у вас кустовая фасоль, то между рядами оставьте 35 сантиметров, а между соседними кустами в линии - 25 сантиметров. У вьющихся сортов это 50 и 30 сантиметров соответственно. Глубина лунки должна достигать около 5 сантиметров, а сажают в них по 5-6 фасолин.

После посева не забывайте ухаживать за ростками: регулярно поливать и пропалывать от сорняков. Иногда из одной лунки может вырасти несколько растений - тогда оставляем одно самое сильное и удаляем слабых конкурентов.

