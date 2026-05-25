Слишком много бездельничал: отец Стивена Хокинга считал супергения очень ленивым ребенком

Хокинг вызывал у родителей серьезные опасения из-за тотальной лени.

Супергений Стивен Хокинг был ленивым ребенком, который "мало учился", заявил его отец в новой биографии. "Мы немного обеспокоены тем, каким становится Стивен. Он слоняется без дела по дому, проявляя мало инициативы, и мало учится", – писал его отец Фрэнк Хокинг в своих дневниках в 1961 году, согласно грядущей книге "Стивен Хокинг: Его жизнь и работа".

Фрэнк продолжил писать, что его жена Изобель, мать Стивена, сказала ему: "У него комплекс неполноценности по отношению ко мне (в этом нет необходимости), и он потерял веру в физику в Оксфорде, считая ее уступающей гуманитарным наукам. Очень жаль, если это так", – так же говорится в отрывке книги. Два года спустя, в возрасте 21 года, у Хокинга был диагностирован БАС, и ему сказали, что ему осталось жить два года. Он продолжил яростно опровергать прогнозы как своего отца, так и врачей, и дожил до того, чтобы стать самым известным астрофизиком в мире, прежде чем умереть в 2018 году в возрасте 76 лет, пишет New York Post.

Кроме того, Хокинг написал книгу "Краткая история времени", которая была опубликована 1 сентября 1988 года и разошлась тиражом более 25 миллионов экземпляров по всему миру, завоевав легендарный статус одного из самых прославленных умов нашего времени.

Видео дня

И чуть ли не самое главное – Хокинг был особенно известен своей умопомрачительной работой о черных дырах. Этими словами он поделился в заключительном абзаце книги: "Помните, что нужно смотреть вверх на звезды, а не вниз под ноги. Постарайтесь осмыслить то, что вы видите, и задумайтесь о том, что заставляет Вселенную существовать. Будьте любопытны. И какой бы трудной ни казалась жизнь, всегда есть что-то, что вы можете сделать и в чем преуспеть. Важно, чтобы вы просто не сдавались".

Ранее УНИАН сообщал, что Хокинг говорил об умных людях.

Вас также могут заинтересовать новости: