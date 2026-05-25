'Талантливый кремлевский иллюзионист': в СМИ рассказали, что связывает Дмитриева и Путина

Жена Дмитриева – телеведущая и бывшая модель Наталья Попова – является одновременно подругой и деловой партнершей дочери Путина Екатерины Тихоновой, которая вместе с ней входит в состав правлений ряда компаний.

В течение последних 18 месяцев усилиями Владимира Путина по переговорам о прекращении войны в Украине руководил человек, не имеющий ни дипломатического опыта, ни соответствующих знаний, пишет Роберт Ф. Уорт в статье The Atlantic.

Автор отметил, что банкир Кирилл Дмитриев, находящийся под санкциями за свою роль в финансировании войны, курсирует между Москвой и Флоридой, чтобы встречаться со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером на эксклюзивном острове, известном как "Бункер миллиардеров", и в его окрестностях.

"Во время этих встреч он предлагает, чтобы США продали суверенитет Украины в обмен на блестящие миллиардные проекты для российских и американских компаний – например, добычу драгоценных ископаемых в Арктике или совместные миссии на Марс", – говорится в статье.

Видео дня

Ворт считает, что эти иллюзии основаны на представлении, что американцев можно убедить закрыть глаза на некоторые важнейшие факты о современной России. В то же время он задается вопросом, захотят ли инвесторы вкладывать долгосрочные средства в страну, где закон является лишь фасадом, где спецслужбы могут экспроприировать бизнес, как только он начнет приносить прибыль, а также где очередная неоимперская война может в любой момент перевернуть ситуацию с ног на голову.

Автор считает, что глава Кремля Владимир Путин выбрал Дмитриева на эту должность не только из-за его убедительных американских рекомендаций – дипломов Стэнфорда и Гарвардской школы бизнеса, опыта работы в McKinsey и Goldman Sachs – но и потому, что его профиль соответствует профилю двух его главных американских собеседников.

"Он – олигарх, чья гламурная блондинка-жена является близкой подругой младшей дочери Путина. Это делает его фактическим зятем правителя, и, возможно, именно это является причиной того, что только стоимость его недвижимости за последнее десятилетие взлетела с примерно 5 до 100 миллионов долларов", – рассказал Уорт.

Он считает, что Дмитриев – это не просто талантливый кремлевский иллюзионист, но и живое доказательство того, что, если очень сильно прищуриться, можно сгладить разницу между свободным обществом и обществом, где царит страх.

"Можно убедить себя, что все, за что украинцы борются с 2014 года – демократия, гражданские права, европейское будущее – не имеет смысла", – подчеркнул автор статьи.

Примечательно, что еще не так давно Дмитриев высказывал западным инвесторам совершенно иные мысли. Он был одним из самых ярых сторонников экономических реформ – человеком, который восхвалял Россию как страну, где будет царить верховенство права, где коррупция и мафиозные методы будут обузданы, а иностранный капитал будет в безопасности от олигархов.

"Он стремился к тому же, к чему стремятся украинцы", – констатировал Ворт.

Автор добавил, что, похоже, Дмитриев заставил себя забыть обо всем этом, так же как заставил себя забыть, что родился и вырос в Украине, и что среди тех, кто воюет и гибнет на передовой, есть его бывшие одноклассники.

"И он хочет, чтобы Виткофф, Кушнер, президент Трамп и остальные из нас тоже обо всем этом забыли. Если Алексей Навальный является определяющей фигурой того, что нужно для сопротивления тирании в наше время, Дмитриев, возможно, когда-нибудь запомнится как его противоположность: человек, который сделает все, чтобы оставаться близко к власти", – констатирует Ворт.

В статье указывается, что Дмитриев постепенно входил в круг ближайшего окружения Путина. Его жена, телеведущая и бывшая модель Наталья Попова, является одновременно подругой и деловой партнершей дочери Путина Екатерины Тихоновой, которая вместе с ней входит в состав правлений ряда компаний.

Автор добавил, что это может помочь объяснить внезапное обогащение Дмитриева. Согласно расследованию Фонда борьбы с коррупцией Навального, его недвижимость стоимостью 100 миллионов долларов значительно превышает сумму, которую он заработал на зарплате и должностях в советах директоров.

До 2016 года Путин настолько доверял Дмитриеву, что отправил его с дипломатической миссией, не имевшей ничего общего с финансами. Он пытался выйти на Трампа, и через два месяца – еще до инаугурации – Дмитриев сидел в баре отеля на Сейшельских островах и беседовал с Эриком Принсом, основателем Blackwater и союзником Трампа, о том, как США и Россия могли бы отбросить свои разногласия и вместе зарабатывать деньги.

Уорт пояснил, что сообщения Дмитриева были опубликованы в 2019 году в отчете Мюллера о попытках России вмешаться в выборы 2016 года. Это громкое расследование помешало усилиям Дмитриева, но он никогда не терял доверия Путина.

Позже, в 2020 году, Путин поручил Дмитриеву возглавить производство и экспорт российской вакцины против COVID-19 "Спутник".

"Финансист без опыта работы в сфере здравоохранения был довольно странным выбором на эту должность. Дмитриев приложил немало усилий к проведению громкой рекламной кампании, результаты которой оказались весьма неоднозначными", – рассказал Ворт.

Хотя в конечном итоге вакцина "Спутник" была поставлена в несколько десятков стран, но процесс ее внедрения сопровождался обвинениями в спекуляции и невыполненных обещаниях в ряде стран Африки, Азии и Южной Америки.

Автор статьи отметил, что отец Дмитриева все еще проживал в Киеве, когда в начале 2022 года российская армия сосредоточивала силы на украинской границе.

Ворт рассказал, что за несколько дней до вторжения его отец внезапно покинул страну, скорее всего, по его настоянию, как рассказали соседи семьи в интервью украинскому каналу "ТСН" в прошлом году.

Также автор пообщался с одноклассниками Дмитриева и был удивлен тем, что они не были удивлены тем, что случилось с их старым другом.

"У нас есть название для таких людей. "Предатель" – это, пожалуй, слишком мягкий перевод", – сказал Арьев.

Еще один бывший одноклассник и один из ближайших друзей детства Дмитриева Александр Лисниченко был серьезно ранен на фронте. Он отказался давать интервью журналисту и лишь добавил:

"Я не хочу говорить о Кирилле. Я просто хочу выстрелить ему в колени".

Война РФ против Украины: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Кремль не отказывается от своих планов по захвату всего Донбасса, несмотря на то, что Украина продолжает давать отпор российским войскам. Bild не исключает, что РФ уже подготовила план военных действий на лето 2026 года, а удары по Киеву могут стать лишь его началом. Британский эксперт по России Кир Джайлс предполагает, что Россия хочет подавить сопротивление Украины. Он отметил, что для этого Москва пытается добиться усиления давления со стороны США на Киев, а также наносит жестокие удары по гражданскому населению Украины.

Также мы писали, что министр иностранных дел Швеции Мария Малмер Стенергард в статье NYT указала на то, что Москва существенно занижает уровень инфляции и преувеличивает размер роста ВВП страны. В частности, в РФ заявили, что в период с 2020 по 2024 год ВВП вырос примерно на 13%, тогда как шведский анализ показывает, что за этот период экономика РФ сократилась на 8%. В 2024 году, когда инфляция в России, по официальным данным, составляла около 10%, центральный банк повысил ключевую процентную ставку до 21%. По мнению специалистов, это свидетельствует о том, что инфляция была гораздо выше. Военная разведка Швеции считает, что она превысит нынешний официальный прогноз примерно на 5%

Вас также могут заинтересовать новости: