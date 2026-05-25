Китай создал бронированный автобус для ведения боевых действий на большой высоте

Новое транспортное средство построено на шасси FAW MV3.

Китайское государственное телевидение показало кадры, на которых новое бронированное транспортное средство для перевозки войск выполняет упражнения по движению на большой высоте на Тибетском нагорье. Об этом пишет Defence Blog.

"Это самое четкое на сегодняшний день публичное изображение того, что, по-видимому, является специально разработанным решением одной из самых острых логистических проблем Народно-освободительной армии: как безопасно перемещать пехоту в одной из самых суровых в мире оперативных сред", - объяснили в материале.

Кадры, показанные на китайском канале CCTV-7, демонстрируют колонны новых транспортных средств, движущихся по засушливой высокогорной местности на фоне заснеженных гор.

Видео дня

"Текст на экране указывает, что трансляция является частью сюжета о многопрофильных учебных заездах, направленных на улучшение транспортной поддержки на плато, что входит в более широкую кампанию Китая по комплексному усилению военной подготовки и боевой готовности", - добавляют в публикации.

Новое транспортное средство построено на шасси FAW MV3 - военного грузовика с шестиколесным приводом, который с 2011 года является стандартной тактической логистической платформой Народно-освободительной армии, и имеет значительные конструктивные отличия от конфигурации с открытой платформой, накрытой брезентом, которую используют большинство вариантов MV3, находящихся на вооружении.

Эта машина не имеет внешних боевых модулей, пулеметов на шарнирных креплениях и дистанционно управляемых башенных систем. Ее защита заключается во внутреннем пространстве и рассчитана на то, чтобы сохранить жизнь экипажа во время боя, а не на подавление угроз на расстоянии.

"Эта философия проектирования, отдающая приоритет выживаемости и тактической мобильности над наступательной огневой мощью, отражает подход Народно-освободительной армии Китая к проблеме логистики на больших высотах, который делает акцент на доставке пехоты к месту боя в боеспособном состоянии, а не на создании многоцелевой боевой платформы", - объяснили в материале.

По словам экспертов, такую технику разработали для того, чтобы транспортировать войска на большой высоте.

Другие новости об оружии

Как писал УНИАН, ВСУ осуществили один из самых дальнобойных выстрелов из танка. Стрельба из закрытой позиции означает, что экипаж фактически использовал танковую пушку по принципу артиллерии.

"Самый дальний выстрел у меня был с закрытой позиции. Это было 11 километров. На дистанции 11 100 метров я прямым попаданием поразил здание, где они сидели", - сказал наводчик 78-й отдельной десантно-штурмовой бригады с позывным "Хиля".

Также сообщалось, что Украина массово производит боевые дроны на скрытых предприятиях. Как отметили журналисты, дешевые дроны теперь позволяют небольшим боевым подразделениям обнаруживать и уничтожать танки, бронемашины и даже сложные системы противовоздушной обороны.

Вас также могут заинтересовать новости: