Будет работать быстрее и без лагов: что нужно делать со смартфоном раз в неделю

Многие владельцы смартфонов практически никогда не выключают свои гаджеты, ограничиваясь лишь редкими перезагрузками после обновлений. Однако эксперты отмечают, что периодический рестарт телефона все же необходим – как для производительности, так и для безопасности.

В целом, держать смартфон постоянно включенным – это нормально. Современные смартфоны и их процессоры (особенно на архитектуре ARM) спроектированы так, чтобы максимально эффективно управлять питанием и переходить в режим глубокого сна при отсутствии активности.

Тем не менее специалисты рекомендуют хотя бы раз в неделю выполнять перезагрузку, пишет SlashGear.

Вот почему иногда нужно полностью выключать смартфон

Причина проста: со временем в оперативной памяти накапливаются фоновые процессы, временные файлы и ошибки приложений. Особенно это заметно на бюджетных моделях с небольшим объемом ОЗУ (до 4 ГБ).

Перезапуск устройства очищает память и заново загружает системные службы, что может устранить подвисания, повышенный расход батареи и проблемы с сетью.

Кроме того, регулярная перезагрузка считается полезной и с точки зрения кибербезопасности. В материале SlashGear упоминается рекомендация Агентства национальной безопасности США (NSA), которое советует выключать или перезагружать смартфон хотя бы раз в неделю. Это помогает снизить риск некоторых видов атак, включая так называемые уязвимости "нулевого дня".

Особенно важно полностью выключать смартфон перед длительным хранением. Если оставить старое устройство включённым в ящике на месяцы, аккумулятор может уйти в глубокий разряд, что негативно влияет на его химическое состояние. Эксперты советуют перед хранением зарядить телефон примерно до 50%, выключить его и раз в несколько месяцев подзаряжать снова.

Интересно, что некоторые производители уже внедряют автоматические перезагрузки. Например, смартфоны Samsung позволяют настроить авто-рестарт по расписанию через раздел обслуживания устройства. Google также тестирует функцию автоматической перезагрузки Android-устройств после нескольких дней без разблокировки – это делается ради повышения безопасности данных.

