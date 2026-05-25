Европа массово сносит плотины, мосты и шлюзы на реках

Европа установила новый рекорд по сносу дамб и заграждений на реках с целью восстановления экосистем.

В странах Европы в 2025 году демонтировали более 600 дамб, шлюзов и других барьеров на реках. После этого удалось восстановить естественное течение более 3740 километров водных путей. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на ежегодный отчет Dam Removal Europe.

Речь идет не только о крупных дамбах, но и о старых шлюзах, водосбросах, мостах и других небольших сооружениях, которые годами блокировали течение рек и миграцию рыбы. Многие из них давно не использовались.

В отчете указано, что за год в Европе демонтировали не менее 603 барьеров – это на 11% больше, чем в 2024 году. Таким образом, 2025 год стал пятым подряд рекордным годом по количеству убранных сооружений на реках.

Одним из примеров стал демонтаж старой плотины на реке Мелса в Исландии. Когда-то она обеспечивала электроэнергией ферму, однако давно не работала и продолжала препятствовать миграции рыбы.

"Она не производила электроэнергию; в старой электростанции жили овцы", – рассказал инженер компании CBEC Хемиш Мойр.

Это стало первым официальным случаем демонтажа плотины на реках Исландии.

Больше всего барьеров в 2025 году убрали в Швеции – 173 сооружения. Далее идут Финляндия с 143 демонтажами и Испания, где снесли 109 объектов. В Великобритании демонтировали 35 барьеров.

Специалисты объясняют, что многие старые плотины утратили свое первоначальное назначение, но продолжают наносить вред экосистемам. Они блокируют миграцию рыбы, изменяют температуру воды, препятствуют переносу осадка и влияют на состояние флоры и фауны.

По оценкам экологов, популяции мигрирующих пресноводных рыб в Европе сократились примерно на 75% с 1970 года, а одной из причин называют именно фрагментацию рек. При этом эксперты отмечают, что демонтаж плотин требует тщательного анализа, поскольку некоторые искусственные барьеры также могут сдерживать распространение инвазивных видов.

Согласно данным исследователей, на реках Европы сейчас существует более миллиона различных барьеров, а десятки тысяч из них считаются устаревшими или ненужными.

После вступления в силу в 2024 году нового закона ЕС о восстановлении природы страны Европейского Союза должны восстановить 25 тысяч километров рек со свободным течением к 2030 году.

