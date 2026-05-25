Россия угрожает Киеву новыми ударами: эксперт объяснил, когда это может произойти

Чтобы подготовить масштабную атаку, врагу нужно время.

Следующую массированную и комбинированную атаку Россия может подготовить и попытаться провести примерно через неделю или 10 дней. Об этом в комментарии УНИАН сказал Павел Нарожный, основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт.

По его словам, до этого массированные атаки происходили примерно три раза в месяц, то есть как раз раз в 7-10 дней. Он объяснил, с чем это связано: "500-600 "Шахедов" нужно привезти на точки запуска, их нужно подготовить к этим полетам, заложить в них маршрут. Во время атак запускается и много крылатых ракет, десятки штук. Это также сложная история. Их запускают со стратегических бомбардировщиков, которые находятся на аэродромах очень далеко от европейской части России. Тем более, что все эти бомбардировщики у них на ладан дышат, что старые, что новые", – пояснил эксперт.

По словам Нарожного, к вылетам эти самолеты нужно подготовить. А также затем перевезти к ним ракеты.

"Еще одна составляющая атак – баллистические ракеты, такие как "Искандер-М", "Кинжал", "Циркон". Их довольно трудно перевозить, в том числе из-за значительного количества взрывчатых веществ", – сказал он.

Но Нарожный подчеркнул, что это не означает, что не нужно реагировать на сигналы воздушной тревоги, потому что враг способен каждый день запускать 100-150 "Шахедов".

Россия угрожает продолжением ударов по Киеву

Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел РФ заявило о дальнейших ударах по "предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве". Иностранцев, в частности персонал дипломатических миссий, ведомство страны-агрессора призвало покинуть город.

В российском МИД в очередной раз заявили, что это якобы ответ на украинский удар по общежитию в оккупированном Старобельске Луганской области. Там обвинили украинские власти и их западных партнеров в нарушении Женевских конвенций, Конвенции о правах ребенка и т. д.

