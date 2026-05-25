'Пытаются сделать какую-то победу': Флеш объяснил угрозы РФ относительно ударов по Киеву

Флеш не исключает, что Россия действительно может вновь атаковать Киев, но ответ Украины будет симметричным.

Угрозы России нанести удары по Киеву спровоцированы, в частности, их проблемами на фронте, но, учитывая официальное предупреждение, это скорее психологическое давление. Об этом в комментарии УНИАН сказал Сергей (Флеш) Бескрестнов, специалист по системам связи, советник министра обороны Украины.

Отвечая на вопрос о том, что Россия анонсировала "системные удары" по Киеву, он подчеркнул, что "это реакция нашего врага на то, что у них есть проблемы на фронтах: у них нет динамики, они ничего не могут сделать, а результат нужен".

"Также вторая часть проблемы заключается в том, что мы атакуем ПНЗ, активно атакуем Подмосковье, а они понимают, что не могут нам ничего сделать. И они пытаются создать резонанс в России, сделать какую-то победу", – сказал Флеш.

Он отметил, что Украина может противостоять "Шахедам", но у нас есть проблемы с вражеской баллистикой. По его словам, в вопросе ее перехвата Украина зависит от партнеров.

"Сейчас нам нужны ракеты Patriot, и мы их ищем по всему миру", – добавил эксперт.

Возможности РФ

В то же время Бескрестнов отметил, что возможности врага по производству баллистики, например, "Искандеров", не безграничны. Речь идет ориентировочно о 60 ракетах ежемесячно. Но они нужны и для всего фронта, а не только для Киева.

Да, считает он, оккупанты действительно могут пытаться атаковать наши производства, все наши заводы они знают со времен Советского Союза.

"Но с начала войны уже давно большинство производств, я считаю, что, пожалуй, все производства, уже уехали", – заметил Флеш.

По его мнению, россияне просто ищут повод для того, чтобы атаковать Киев, спровоцировать панику.

Вероятность массированного обстрела

Отвечая на вопрос, могут ли россияне уже в ближайшие дни снова осуществить такой массированный обстрел, как был на выходных в Киеве, эксперт сказал:

"Да, могут. Мы понимаем, что у них, как у любой страны, есть стратегический запас ракет, которые там держат на случай необходимости... По "Искандерам" у них есть запас. Насколько они готовы этот запас потратить именно на Киев – это вопрос".

Да, считает он, при необходимости Россия найдет запас ракет в 10-15 единиц, чтобы осуществить атаку. В то же время Флеш заметил, что "если кто-то что-то хочет сделать, – он это делает без предупреждения".

"Если есть такое официальное предупреждение для всех, то это больше психологическое давление… Но в этом есть и плюс, потому что они всему миру показывают, заявляют, что они будут это делать, и нам дают основания просить о помощи", – сказал советник министра и добавил, что в случае атаки на Киев "ответ Украины будет симметричным".

Заявление российского МИД

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство иностранных дел России анонсировало "системные удары" по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве. Иностранцев, в частности персонал дипломатических миссий, российское ведомство призвало как можно скорее покинуть город.

В то же время жителям столицы "посоветовали" не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

