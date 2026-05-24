Существуют разные методы борьбы с вредителем, но эффективных не так уж много.

Проволочника "знают в лицо" абсолютно все садоводы и огородники. Этот опасный вредитель способен испортить весь урожай практических любых культур - сильнее всего от него, конечно, страдают морковь и картофель. Рассказываем, чем обработать землю от проволочника весной и как избавиться от вредителя навсегда.

Как избавиться от проволочника не получится - топ бессмысленных затей

Средства защиты картофеля от проволочника могут быть разными - интернет полон информации о методах борьбы с вредителем, но далеко не все способы на самом деле рабочие и эффективные.

Например, иногда встречаются рекомендации, связанные с посевом ржи, мол этот сидерат насекомое не любит и старается не находиться там, где он высажен. Однако на практике получается, что все происходит с точностью до наоборот - садоводы, которые пробовали выращивать рожь, заметили, что вредителей стало в два, а то и в три раза больше. Все потому, что проволочник обожает корни ржи, в них он размножается, ими же и питается.

Также некоторые огородники утверждают, что самое эффективное средство от проволочника - соль. Ее в количестве нескольких килограммов нужно внести в почву, но на деле оказывается, что проволочнику все равно, а вот грунт пострадал. Соль в таких количествах снижает плодородность земли, поэтому если и использовать это вещество, то только в комплексе с минеральными удобрениями, однако и в таком случае шанс избавиться от вредителя очень мал. Более того - если соли будет слишком много, на грядках вообще ничего не вырастет.

Что хорошо помогает от проволочника

Несколько опытных садоводов рассказали, как им удалось прогнать опасного вредителя со своих участков несколько лет назад - так, чтобы он не вернулся. На основании этих советов мы составили план и выявили простой способ избавиться от проволочника, но начинать подготовку придется с осени.

После сбора урожая нужно обработать участок известью, а потом посыпать доломитовой мукой, определяя расход по самой почве:

легкая почва - 350 гр на м2;

средняя - 500 гр на м2;

тяжелая - 700 гр на м2.

В начале октября обработать грядки хлористым калием из расчета 1 ст.л на 1 квадратный метр, и даже несмотря на то, что далеко не все растения положительно относятся к хлорке, за зиму она вся выветрится. Проволочник же будет бежать, сверкая лапками, как только почувствует запах ненавистного вещества. Заключительный этап - обработка почвы весной нашатырным спиртом из расчета 2 ст.ложки на десятилитровое ведро воды. Этих трех шагов вполне хватит, чтобы проволочник сбежал с вашего участка навсегда, и вам не пришлось каждый год затевать войну заново.

