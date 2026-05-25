Макароны с сыром по-новому: шеф-повар объяснил, как сделать блюдо более легким и вкусным

Такие макароны не будут тяжелыми для желудка.

Если вам нравятся макароны с сыром, но это блюдо получается для вас слишком "тяжелым", то стоит обратить внимание на рецепт, которым поделился шеф-повар Джек Крофт, передает Mirror.

"Большинство блюд из макарон с сыром получаются тяжелыми, плотными и однообразными. Но этот вариант от шеф-повара, удостоенного трех звезд Мишлен, решает все эти проблемы", - заверил он.

Речь идет о знаменитом шеф-поваре Гестоне Блюментале, которого многие считают пионером мультисенсорной кулинарии. Джек приступил к приготовлению, положив сухие макароны в кастрюлю, добавив воду и слегка приправив их солью.

"Мы просто будем варить их, пока они не станут полуготовыми", - сказал он.

После чего Джек добавил куриный бульон, который, как он отметил, обладал "очень приятной глубиной вкуса". Затем он сбрызнул его розмарином, небольшим количеством тимьяна и черным перцем, а также оставил настаиваться около 25 минут.

"Макароны варятся всего около пяти минут, и на этом этапе их следует процедить [через сито], вернуть в кастрюлю, а затем добавить всего капельку оливкового масла", - подчеркнул кулинарный блогер.

По словам Джека, следующим этапом является "уваривание белого вина".

"Продолжайте уваривать его, пока не получите что-то немного сладкое и немного кислое - это поможет сбалансировать макароны с сыром", - добавил шеф-повар.

Если говорить о сыре, то Джек отдает предпочтение "Грюйеру" - твердому швейцарскому сыру, который придает блюду легкую солоноватость.

"Я предпочитаю его чеддеру, потому что он лучше плавится", - объяснил он, натирая сыр на терке.

Также Джек выбрал ломтики американского сыра и сливочный сыр, который стоит добавить в конце приготовления.

"Это действительно замечательный трюк - вместо соуса бешамель - сливочный сыр имеет очень приятную кислинку. А это также помогает сбалансировать жирность этого сыра", - добавил шеф-повар.

После чего сыр стоит смешать с кукурузной мукой, чтобы загустить соус и создать "более бархатистую" текстуру. По словам Джека, на этом этапе бульон должен быть хорошо прогрет.

"Затем добавьте сыр в сковороду, и вы увидите, как смесь начнет медленно загустевать. Уже можно заметить тот блеск и сияние, которые придает кукурузная мука", - подчеркнул шеф-повар.

Готовя кукурузную муку на "очень слабом огне", Джек помешивал смесь в течение пяти минут.

"Пока это готовится, добавьте туда немного сливочного масла, немного шалфея и немного тимьяна - и мы просто поджарим немного панировочных сухарей панко", - сказал он.

После чего он отложил небольшое количество соуса и добавил в него сливочный сыр.

"Если пропустить этот этап, образуется много мелких комочков. Я всегда люблю добавлять немного дижонской горчицы, поскольку она прекрасно уравновешивает вкус макарон с сыром", - заверил специалист.

Далее эту смесь следует постепенно добавлять в основу соуса.

"Прежде чем проверять и корректировать приправы в соусе, всегда стоит сначала добавить соус к макаронам, которые уже немного приправлены. Затем мы просто все смешиваем - на этом этапе мы почти хотим, чтобы смесь была слишком влажной, поскольку она точно загустеет, когда крахмал в макаронах продолжит вариться", - подчеркнул Джек.

В то же время Джек добавил в блюдо еще немного "мелких кубиков" сыра. После приготовления он переложил все в форму, посыпал еще немного солью, а затем запекал при температуре 180 °C в течение 15-20 минут.

"Масса должна быть достаточно жидкой, чтобы соус мог булькать. Вот и все - вы почувствуете вкус всех трав, приятную кислинку, блюдо получается вкусным и сладким, и хотя техника приготовления несколько отличается, на это уходит примерно столько же времени, сколько и на приготовление обычных макарон с сыром", - заверил он.

