Лакомство с вареной или обычной "белой" сгущенкой очень популярно.

Вафельный торт со сгущенкой умеют готовить абсолютно все - это десерт из категории "нечего делать". Нужно лишь купить готовые вафельные коржи, перемазать их вареной или обычной сгущенкой, оставить в холодильнике на несколько часов для пропитки и все. Однако и такой простой торт можно сделать еще вкуснее - рассказываем, как.

Вафельный торт со сгущенкой вареной - рецепт

Торт вафельный, приготовленный по этому рецепту, понравится абсолютно всем. Можно взять белое сгущенное молоко и сварить его самостоятельно или приобрести уже готовый продукт. Более того - прекрасна на вкус и бюджетная "Ириска".

Ингредиенты:

упаковка вафельных коржей;

600 граммов вареной сгущенки или "Ириски";

270 граммов сливочного масла;

3-4 банана.

Вафельный торт с вареной сгущенкой готовится очень просто. Вам нужно выложить в миску сгущенное молоко и добавить к нему размягченное сливочное масло комнатной температуры. Все это перемешать вилкой или ложкой до однородной массы. Затем достать коржи из упаковки, первый положить на тарелку, смазать получившимся "кремом", выложить часть нарезанного кружочками банана. Сверху разместить следующий корж и повторить действия. Таким образом собирать торт, пока не кончатся коржи. Последний, самый верхний, также смазать сгущенкой с маслом и украсить бананом. Убрать лакомство в холодильник на ночь, чтобы оно пропиталось, а утром подать к столу.

Торт вафельный со сгущенкой - рецепт с "белой"

Еще один вариант, чем можно перемазать вафельный торт - использовать обычное белое сгущенное молоко. В таком случае последовательность действий будет такая же, единственное отличие в том, готовится вафельный торт со сгущенкой не вареной, а обычной.

Ингредиенты:

упаковка вафельных коржей;

270 граммов сливочного масла;

500-600 граммов белой сгущенки;

300 граммов жареного арахиса;

бананы.

Из такого набора продуктов получается очень простой, но вкусный вафельный торт - рецепт, который указан в большинстве поваренных книг, классический, но его всегда можно усовершенствовать. Как и в предыдущей технологии, в одной миске нужно смешать размягченное масло и сгущенку до однородной консистенции. Туда же добавить измельченные обжаренные орехи. Смазать первый корж кремом, выложить банан, нарезанный кружочками, сверху положить второй корж, повторить действия. Так делать, пока не кончатся ингредиенты, но обязательно оставить крем и орехи, чтобы украсить последний корж сверху. После 10-12 часов в холодильнике торт будет готов к подаче.

