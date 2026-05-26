Европа начала 'тихий развод' со США: союзники Трампа меняют курс, – СМИ

Европа больше не хочет зависеть от США: в СМИ описали новый геополитический тренд.

Европейские союзники США постепенно начинают дистанцироваться от Вашингтона после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. В странах ЕС все чаще говорят о необходимости стратегической самостоятельности и снижении зависимости от американской политики, говорится в материале Foreign Policy.

Авторы статьи отмечают, что после победы Трампа на выборах 2024 года европейские лидеры сначала пытались адаптироваться к его стилю управления. Премьер-министр Кир Стармер одним из первых посетил Белый дом и даже предложил Трампу второй государственный визит от имени короля Великобритании. Генсек НАТО Марк Рютте также демонстрировал лояльность к американскому президенту.

Однако со временем в Европе начали сомневаться в надежности США как стратегического партнера. В статье напоминают о решении Вашингтона сократить военное присутствие в Германии, введении тарифов против союзников и регулярной критике европейских лидеров со стороны Трампа.

Несмотря на это, страны Европы продолжали увеличивать оборонные расходы, компенсировали часть американской помощи Украине и предоставляли инфраструктуру для операций США на Ближнем Востоке.

В то же время европейские государства начали принимать решения, которые должны уменьшить зависимость от США в будущем. В частности, центральный банк Нидерландов отказался от услуг "Амазон" в пользу немецкого провайдера Lidl, а Минобороны Дании выбрало франко-итальянскую систему ПВО SAMP/T вместо американских Patriot. В материале этот процесс называют "тихим выходом" Европы из трансатлантической зависимости.

Отдельное внимание авторы уделяют Украине. По мнению журналистов, Киев постепенно превращается не только в получателя помощи, но и в самостоятельного игрока мировой политики благодаря опыту современной войны и развитию беспилотных технологий.

В статье упоминается, что президент Украины Владимир Зеленский во время поездок на Ближний Восток обсуждал с государствами Персидского залива сотрудничество в сфере безопасности и защиты от иранских угроз.

"Вооруженные силы Украины сейчас являются одними из самых эффективных и опытных в мире", – говорится в публикации.

Авторы также отмечают усиление новых международных форматов сотрудничества без доминирующей роли США. В пример приводится "коалиция желающих" – объединение более 35 стран, поддерживающих Украину, включая Канаду, Японию и Австралию.

По словам премьер-министра Канады Марка Карни, "международный порядок будет перестроен, и перестроен он будет из Европы".

Ситуация в ЕС и НАТО из-за Трампа

Как сообщает Politico, страны ЕС все активнее готовятся к возможным проблемам внутри НАТО из-за непредсказуемой политики президента США Дональда Трампа. По информации издания, в Европе усилились опасения, что США могут одновременно оставаться главным гарантом безопасности Альянса и фактором нестабильности для него.

По информации The Washington Post, союзники по НАТО готовятся к сокращению американского контингента на европейском континенте. Ситуация вызвана позицией американского лидера Дональда Трампа, планы которого запутали всех из-за противоречивых заявлений. На фоне этого государственный секретарь Марко Рубио встретился с министрами иностранных дел стран НАТО в Швеции. На встрече обсуждалась ситуация о направлении "дополнительно 5 000 военнослужащих" в Польшу после вывода контингента из Германии.

