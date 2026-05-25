Украина и США могут заранее узнавать о массированных ударах России за неделю, - Le Monde

Украинская и американская разведки внимательно следят за подготовкой РФ к массированным ударам.

Россия продолжает регулярно наносить массированные удары по Украине, запуская дроны и ракеты. Как пишет Le Monde, украинской и американской разведке иногда становится известно о дате этих ударов за неделю до их нанесения.

Отмечается, что планирование и проведение массированных ударов России требует сложной логистики. Украинская и американская разведки внимательно следят за этим.

В издании подчеркнули, что во время массированных ударов россияне задействуют сотни операторов дронов, стратегическую авиацию, Черноморский флот и Каспийскую флотилию, ракетные и артиллерийские войска сухопутных сил, а также ракетные войска стратегического назначения, когда запускаются баллистические ракеты средней дальности, такие как "Орешник".

Начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат рассказал журналистам, что для массированных ударов в минувшие выходные россияне задействовали несколько десятков тысяч российских военнослужащих. По его словам, первые признаки атаки часто исходят от стратегической авиации.

"Им (россиянам - УНИАН) необходимо подготовить ударные средства до начала боя: доставить крылатые ракеты, вооружить самолеты, перебросить их с постоянных баз на пять или шесть действующих взлетно-посадочных полос. Эти операции, естественно, занимают часы, если не дни", - поделился Игнат.

Украинский специалист по ПВО по имени Руслан в разговоре с журналистами заявил, что Украина знала о массированной атаке 14 мая и ее вероятном масштабе за шесть дней.

"Картина прояснилась по мере приближения даты, с развертыванием кораблей, подводных лодок и самолетов. За три часа до этого у нас было четкое представление о количестве и типах снарядов", - подчеркнул Руслан.

В издании добавили, что российские промышленные усилия значительно активизировались с целью подавления украинской ПВО. Например, заводы "Далра" в Елабуге и Ижевске производят около 130 беспилотников ежедневно, а также столько же дронов-фальшивых целей. Учитывая ежедневные запуски от 150 до 200 беспилотников, для накопления 500 дронов, необходимых для массированного удара, требуется как минимум неделя.

По данным издания, российские заводы также производят в среднем одну ракету 3М14 "Калибр", от двух до трех ракет Х-101 и от двух до трех баллистических ракет 9М723 "Искандер" каждый день.

Во время прошлой массированной атаки РФ могла запустить два "Орешника"

Ранее Telegram-канал "єРадар" сообщал, что во время массированной атаки на Украину в ночь на 24 мая россияне, вероятно, запустили две баллистические ракеты средней дальности "Орешник". Первая ракета могла ударить по временно контролируемой Россией территории в районе Авдеевки или Ясиноватой в Донецкой области.

По данным OSINT-аналитиков, не исключается, что россияне случайно атаковали собственные войска.

