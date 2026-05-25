Кирилл Буданов: Мы заложили фундамент Пантеона выдающихся украинцев

Одного из лидеров украинского освободительного движения, полковника Андрея Мельника и его жену Софию сегодня перезахоронили на Национальном военном мемориальном кладбище. Это событие знаменует начало создания Пантеона выдающихся украинцев. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов.

По его словам, восстановление исторической памяти о национальных героях является обязанностью государства. Несмотря на то, что Андрей Мельник всю жизнь посвятил борьбе за независимость, он долгое время не мог быть похоронен на Родине. Сейчас эта историческая справедливость восстановлена.

Буданов подчеркнул масштабность и значимость этого события для будущего страны.

"Возвращение Андрея Мельника – это первый важный шаг в создании Пантеона выдающихся украинцев. Мы восстанавливаем свой исторический дом, собирая его фундамент по всему миру. В Пантеоне найдут свой покой те, чьи имена стали символами нашей несокрушимости", – подчеркнул руководитель ОП.

