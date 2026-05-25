Во время массированной атаки РФ могла запустить второй 'Орешник' по своим войскам, - OSINT

Официально сообщалось только об одном ударе "Орешником" по территории Украины.

Во время массированной атаки на Украину в ночь на 24 мая россияне могли запустить две баллистические ракеты средней дальности "Орешник". Об этом пишет Telegram-канал "єРадар".

Отмечается, что второй "Орешник", вероятно, ударил по временно контролируемой Россией территории в районе Авдеевки или Ясиноватой в Донецкой области. Не исключается, что россияне случайно атаковали собственные войска.

В Telegram-канале напомнили, что около 01:00 ночи 24 мая многие мониторинговые каналы сообщали о пусках "Орешника", но на тот момент никаких сообщений о попаданиях зафиксировано не было. Однако в сети публикуют видео, на котором показан первый пуск ракеты.

По данным Telegram-канала "CyberBoroshno", на кадрах виден недостроенный ТРЦ Rose Park в Донецке, а камера направлена в сторону населенных пунктов Авдеевка, Краматорск, Славянск, Изюм, Волчанск и Белгород. Точно невозможно определить, куда именно произошло попадание.

Сколько ракет "Орешник" имеет Россия

Ранее в Defense Express оценили, сколько месяцев необходимо России, чтобы изготовить одну ракету "Орешник" и сколько их сейчас у противника. По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, по состоянию на апрель 2026 года у РФ в запасе было до 10 единиц БРСД "Орешник".

В издании отметили, что общее количество этих ракет в РФ остается минимальным, а производство осуществляется в темпе один "Орешник" за 2–2,5 месяца.

