У нас есть опыт: Зеленский рассказал, как Украина может помочь с Ормузским проливом

Украина может помочь в разблокировании Ормузского пролива, ведь она уже сталкивалась с похожей проблемой и успешно ее решила. Однако пока никто из партнеров об этом не просил. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press.

Он напомнил, что после начала полномасштабного вторжения Россия заблокировала украинский продовольственный коридор в Черном море, использовав широкий спектр средств – не только боевые корабли, но и вертолеты, ракеты, истребители и многое другое. Однако Украина успешно устранила эту угрозу.

"Мы уничтожили часть российского Черноморского флота и заставили их отойти от коридора. Затем мы организовали конвои для гражданских судов с помощью морских дронов, чтобы противодействовать российским вертолетам и другим наступательным средствам", – напомнил президент.

Он подчеркнул, что сейчас продовольственный коридор находится под контролем Украины и работает.

"Мы можем поделиться этим опытом с другими странами, но никто не просил нас приехать и помочь с Ормузским проливом. Партнеры лишь попросили нас поделиться опытом", - указал Зеленский.

Проблема с Ормузским проливом

Напомним, 4 апреля Дональд Трамп выступил с новыми угрозами в адрес Ирана. В своем посте в соцсети президент США пригрозил "обрушить ад" на Иран, если тот не откроет Ормузский пролив в течение следующих 48 часов.

В то же время Иран заявил о готовности частично разблокировать Ормузский пролив, открыв проход для судов, перевозящих "товары первой необходимости".

