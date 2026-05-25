Выглядит как новое: археологи нашли доисторическое сокровище

В глубине юга Техаса постоянно появляются новые археологические находки, вызывая волну восторга у всех, кто любит приключения, древние тайны или просто питает слабость к удивительно хорошо сохранившимся остроконечным предметам. Об этом пишет futura-sciences.

Отмечается, что хотя история раннего заселения Северной Америки написана, некоторые регионы остаются окутанными тайной. В Южном Техасе, недалеко от мексиканской границы, археологи недавно наткнулись на открытие, столь же интригующее, сколь и древнее.

С 2019 года волонтеры из Центра изучения Биг-Бенда (CBBS) и Канзасского университета проводят раскопки природного образования в Национальном парке Биг-Бенд, известного как Сан-Эстебан, недалеко от Рио-Гранде. К 2020 году археологи обнаружили несколько артефактов, в том числе настоящую сокровищницу древнего оружия.

Среди сокровищ были обрывки кожи, обмотанные вокруг деревянных древков, и различные каменные орудия.

"Представьте себе: острый как бритва наконечник, прикрепленный к концу палки, как у копья - только это копье было изготовлено для крепления к метательному устройству, которое исследователи называют "атлатлем". Забудьте о навороченном цифровом охотничьем снаряжении - эти доисторические орудия были максимально высокотехнологичными", - сказано в статье.

Атлатли, более короткие и легкие, чем традиционные копья, оказались впечатляюще точными, особенно на дистанциях от 10 до 50 метров. Эксперты CBBS считают, что древние народы, поселившиеся в Сан-Эстебане, освоили основы ботаники, что, возможно, позволило им изготавливать ядовитые наконечники для своего оружия. Не совсем честная игра по отношению к местной дикой природе, но, несомненно, эффективная.

Не только для охоты: бумеранги и доисторические игры

Интересно, что охота была не единственным развлечением: оказывается, доисторическая Северная Америка не была чужда азартным играм. Археологи обнаружили плоские двусторонние игральные кости на десятках индейских поселений. Новые археологические находки показывают, что игральные кости и азартные игры существовали на континенте около 12 000 лет назад - по-видимому, гораздо раньше, чем считали специалисты ранее.

Находки в Биг-Бенде не ограничились метательными копьями. Некоторые более широкие, слегка изогнутые деревянные детали напоминают прямые бумеранги. Их бросали в мишени, и они могли оглушить животных или даже убить более легкую добычу.

Прямые бумеранги были обнаружены по всему миру, причем самый старый из известных экземпляров был изготовлен около 30 000 лет назад. В отличие от своих более известных изогнутых собратьев, эти палочки не возвращались в руку метателя - никакого эффекта бумеранга, просто билет в один конец.

Окно в древний мир

Отмечается, что обширные аэродинамические исследования подтвердили практическую роль бумерангов в доисторической охоте, помогая в преследовании и добыче дичи. После транспортировки в лабораторию и датировки с помощью радиоуглеродного анализа было установлено, что охотничьи артефакты из Биг-Бенда датируются примерно 4500 годом до нашей эры. Но фактический период заселения Сан-Эстебана, вероятно, намного старше: данные свидетельствуют о том, что местные жители нашли там убежище еще в 11-м тысячелетии до нашей эры. Ученые пишут:

