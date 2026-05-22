Что посадить возле помидоров: отпугнут белокрылку, тлю, колорада и не только

Рассказываем, что посадить рядом с помидорами в открытом грунте и теплице, чтобы защитить урожай от вредителей и болезней.

Помидоры - одна из самых популярных культур на огороде. Но вырастить хороший урожай непросто: томаты часто болеют, страдают от вредителей и требуют много подкормок. Один из простых способов помочь им - правильно подобрать соседей по грядке.

Что можно сажать рядом с помидорами? Оказывается, одни растения отпугивают вредителей, другие приманивают полезных насекомых, третьи улучшают почву. Огородники используют это веками - и наука это подтверждает. Рассказываем, какие растения-компаньоны реально работают и как их правильно посадить.

Что можно сажать с помидорами в теплице и на огороде

Растения-ловушки отвлекают вредителей от помидоров - как только насекомые облюбуют растение, его можно обработать или просто убрать вместе с "гостями", пишет издание Southern Living.

Редис

Высаживают вокруг молодых томатов, чтобы отвлечь блошек, которые прогрызают дырки в листьях и подъедают корни. Молодая рассада особенно уязвима.

Блошки любят многое - томаты, перец, баклажаны - но редис привлекает их сильнее всего. Посейте его вокруг кустов за несколько недель до высадки томатов, и вредители переключатся на него.

Коровьи бобы

Коровьи бобы, они же "бобы с чёрными глазками", полезны сразу в нескольких отношениях.

Как почвопокровное растение они подавляют сорняки и насыщают почву азотом. Но есть нюанс: они могут мешать прорастанию семян, поэтому сажайте их только рядом с рассадой или уже укоренившимися растениями.

Как ловушка они отлично справляются с южными зелеными клопами - вредителями томатов. Посадите бобы неподалеку и регулярно собирайте с них клопов.

Растения, которые отпугивают вредителей, обычно имеют сильный запах - и насекомые просто не могут учуять помидоры.

Тимьян - ароматические соединения в его листьях отпугивают вредителей, в том числе желтополосых армейских червей.

Кроме того, тимьян отлично работает как живая мульча: подавляет сорняки, удерживает влагу и охлаждает почву. Поскольку это многолетник, его можно каждый сезон пересаживать туда, где растут новые овощи.

Вика мохнатая - бобовое растение, которое сеют осенью для защиты почвы зимой.

Весной она быстро идет в рост, душит сорняки и обогащает почву. До цветения ее скашивают и оставляют на поверхности - эта мульча подавляет раннюю гниль и септориоз листьев томатов. Помидоры высаживают прямо сквозь эти остатки.

Базилик - маскирует запах помидоров и тем самым сбивает с толку вредителей. Это особенно важно против трипсов: они не только объедают листья, но и переносят вирус пятнистого увядания, из-за которого плоды опадают раньше времени.

Сажайте базилик между кустами томатов. Он также отпугивает тлю, паутинных клещей и белокрылок и мешает армейским червям откладывать яйца.

Цветущие растения привлекают не только пчел, но и хищных насекомых - тех, что поедают вредителей. Например, паразитоидные осы откладывают яйца прямо в гусениц - и те гибнут. Златоглазки, сирфиды и божьи коровки тоже охотятся на вредителей, а нектар цветов - их дополнительное питание.

Укроп - дает зелень и семена для кухни, а его яркие цветы обожают хищные осы, златоглазки и сирфиды. Все они питаются тлей, белокрылкой и яйцами насекомых.

Цветки привлекают и паразитических ос, которые откладывают яйца на томатных червях. Кроме этого, укроп - любимое растение гусениц бабочки-махаона.

Сладкий алиссум - отличный источник нектара для паразитоидов, златоглазок, сирфид и божьих коровок.

Это низкорослый однолетник, который удобно сажать под высокими томатами или вдоль края грядки. Доказано, что он помогает сдерживать тлю.

Кинза - ее белые соцветия с очень мелкими цветками идеальны для паразитоидов и мелких хищников. Они справляются с колорадским жуком и томатным червем.

Сейте кинзу в несколько заходов весной и в конце лета - так у вас будет и зелень для еды, и цветы для сада.

Орегано - его цветки крупнее, чем у кинзы или алиссума, поэтому привлекают более крупных насекомых, таких как медоносные и дикие пчёлы, сирфиды.

Личинки сирфид поедают тлю, белокрылок и мелких гусениц. Орегано хорошо работает как почвопокровник или бордюр грядки.

Некоторые растения-компаньоны подавляют сорняки, удерживают влагу, защищают почву от эрозии и обогащают ее питательными веществами.

Белый клевер - низкорослый многолетник, отличная живая мульча под томатами. Как бобовое он фиксирует азот в почве и делает его доступным для соседних растений.

Хорошо держит почву, эффективно давит сорняки. Его цветки привлекают диких пчел и других полезных насекомых.

Озимая рожь - ее сеют осенью, чтобы защитить почву зимой. Ранней весной она активно растет, а до появления семян ее скашивают. Остатки оставляют на поверхности или заделывают в почву - это отличная органика.

Кроме того, остатки ржи выделяют вещества, которые мешают прорастанию семян сорняков, но не вредят рассаде томатов. Высаживать томаты можно прямо сквозь слой этой мульчи.

Красный клевер - однолетнее бобовое растение прохладного сезона, хорошо фиксирует азот.

Его используют как зимнюю покровную культуру или живую мульчу вокруг томатов. Цветки привлекают диких пчел и пиратских жуков, которые поедают трипсов, паутинных клещей и тлю.

Важный момент: не давайте клеверу завязать семена, иначе он превратится в сорняк. Скашивайте несколько раз за сезон, остатки оставляйте на грядке.

