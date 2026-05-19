Вершинная гниль может испортить весь урожай томатов, но правильные и своевременные меры остановят ее развитие.

Томаты, как известно, требуют особого внимания при выращивании, и любые промахи в уходе за ними сразу же сказываются на состоянии плодов. Одной из часто встречающихся проблем является вершинная гниль – это темное, вдавленное пятно на нижней части помидора, которое постепенно увеличивается, подсыхает и делает урожай непригодным для длительного хранения.

Разберемся, чем подкормить помидоры при вершинной гнили и можно ли полностью избавиться от этого недуга.

Как быстро избавиться от вершинной гнили на помидорах – первые шаги

Несмотря на устрашающий вид, это не инфекционное заболевание, а скорее биологическое нарушение, связанное в первую очередь с плохим усвоением кальция, резкими колебаниями влажности и общим стрессом растения. Соответственно, борьбу с вершинной гнилью следует начинать не с обработки уже пораженных плодов, а с устранения причин, которые мешают томатам полноценно усваивать питательные вещества.

Видео дня

Первый шаг к улучшению ситуации – изменение режима полива: почва под кустами должна постоянно оставаться умеренно влажной, без чередования периодов засухи и переувлажнения. В жару томаты лучше поливать реже, но обильнее, чтобы влага глубоко пропитывала грунт. А после полива грядки желательно замульчировать соломой, сеном, скошенной травой или торфом – это поможет сохранить влагу и защитит корни от перегрева.

Зола от вершинной гнили томатов

Положительный эффект дает применение древесной золы – она содержит кальций, калий и ряд необходимых микроэлементов, при этом ее действие более мягкое по сравнению со многими минеральными подкормками.

Для приготовления раствора обычно используется приблизительно два стакана золы на 10 литров воды, после чего этим раствором нужно полить кусты по уже влажной земле. Помимо питания растений, зола слегка снижает кислотность почвы, а именно повышенная кислотность часто мешает полноценному усвоению кальция.

Как быстро избавиться от вершинной гнили на помидорах – другие способы

Еще одним методом является использование мела или доломитовой муки. При кислой реакции почвы под растения вносят измельченный мел или готовят слабый раствор для полива. Хотя такая обработка не дает мгновенного результата, она постепенно улучшает состав грунта и снижает вероятность появления новых пораженных плодов.

Также среди садоводов себя зарекомендовала борная кислота – от вершинной гнили ее используют в виде слабого раствора для опрыскивания по листу. Она улучшает обмен веществ и завязывание плодов, а также косвенно помогает усвоению кальция, снижая риск проявления различных заболеваний. При этом важно соблюдать дозировку, поскольку избыток бора может навредить растению.

Не менее важно в принципе пересмотреть систему подкормок: избыток азота, калия и магния может блокировать усвоение кальция, даже если его в почве достаточно. Поэтому развитие вершинной гнили нередко связано с чрезмерным внесением навоза, куриного помета или концентрированных удобрений – подкормки должны быть умеренными и сбалансированными.

Пораженные плоды желательно сразу удалять, так как они уже не смогут восстановиться, но при этом растение перестанет тратить на них свои ресурсы и направит питательные вещества на развитие здоровых томатов. При этом следует внимательно наблюдать за состоянием кустов, поскольку иногда к вершинной гнили могут присоединяться грибковые инфекции (особенно это актуально во влажную погоду).

В итоге, какое эффективное средство от вершинной гнили томатов вы бы не выбрали, важно соблюдать и другие меры профилактики: правильный режим полива, мульчирование, сбалансированные подкормки и своевременное удаление нежизнеспособных плодов.

Ранее мы писали, как избавиться от мучнистой росы на растениях.

Вас также могут заинтересовать новости: