Спил дерева кажется простой задачей, но без правильной техники и подготовки это может быть опасно и для человека, и для окружающих построек.

Сухие деревья часто ведут себя непредсказуемо, поэтому, работая с ними, важно помнить, что любое ваше движение может повлиять на то, куда оно в итоге упадет. В данном случае важно не просто понимать процесс в общих чертах, а четко следовать каждому шагу и контролировать ситуацию на всех этапах.

Рассмотрим, как правильно спилить дерево в нужном направлении и каких мер предосторожности придерживаться.

Что нужно сделать перед тем, как спилить дерево – подготовка

Прежде всего, внимательно осмотрите дерево и постарайтесь определить, в какую сторону оно наклонено естественным образом – чаще всего именно это и задает направление падения. Также очень важно учесть вес сухих веток и возможные внутренние трещины, поскольку такие детали могут резко изменить поведение ствола в процессе распила.

Затем освободите вокруг дерева пространство – не меньше двух длин ствола, и заранее продумайте два безопасных пути для отступления в разные стороны. Во время работы держите корпус сбоку от линии реза, никогда не стойте прямо за стволом и в зоне возможного отскока.

Для работы потребуется подходящий инструмент: используйте бензопилу или мощную электропилу для самого ствола, и садовую ножовку или секатор для тонких веток.

Как заставить бензопилу пилить ровно

Если бензопилу начинает тянуть в сторону, чаще всего проблема в неравномерно заточенной цепи или изношенной шине. Чтобы пила резала ровно, следите за одинаковой длиной и остротой зубьев, а также регулярно проверяйте натяжение цепи и состояние шины.

Как правильно пилить бензопилой – основные правила и советы

Чтобы спилить дерево максимально безопасно, начинайте с так называемого направляющего подпила, делая его с той стороны, куда, как вы предполагаете, будет падать дерево. Он должен производиться в два надреза: один горизонтальный, другой – под наклоном.

Глубина такого подпила должна составлять примерно треть диаметра ствола, но не больше, чтобы сохранить контроль над направлением.

Затем переходите на противоположную сторону и начинайте задний рез немного выше уровня подпила (приблизительно на 5 см) и обязательно оставляя расстояние. Задний рез лучше разделить на два подхода (по четвертинке), при этом работать стоит плавно, без рывков, постоянно наблюдая за тем, как ведет себя древесина.

Если дерево довольно крупное или поведение ствола кажется вам неустойчивым, имеет смысл вбить со стороны заднего реза небольшой клин – он поможет лучше направить падение и не даст дереву резко "сорваться".

Как спилить наклоненное дерево в другую сторону – лайфхак

Если дерево нужно повалить в сторону, противоположную его наклону, используйте натяжку тросом и валочные клинья. Для этого к верхней части ствола или крупным ветвям прикрепите лебедку либо трос с техникой, чтобы заранее задать дереву нужное направление падения.

В целом, не следует пилить крупные деревья в одиночку, а также начинать работу при сильном ветре, так как сухая крона в таких условиях может повести себя очень резко и совершенно непредсказуемо.

Как правильно спилить дерево по частям

После того как дерево упадет, сразу же приступайте к его распиловке на части, начиная с верхушки. Двигайтесь постепенно вниз, убирайте ветки по мере работы и ни в коем случае не оставляйте их под ногами, чтобы не потерять равновесие.

При этом помните, что сухая древесина довольно легко раскалывается, поэтому крепко держите инструмент и избегайте резких усилий.

