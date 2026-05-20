Зола - простая и хорошая подкормка, которая есть практически у каждого огородника. Но не все культуры ее любят - некоторые от золы только пострадают. Разбираемся, какие растения боятся золы, когда ее вносить нельзя и как правильно использовать эту подкормку на огороде.
Какие растения и какие овощи не любят золу
Зола - одна из самых доступных подкормок для огорода. В ней содержится много важных элементов, необходимых растениям:
- фосфор - отвечает за развитие корней, цветение и формирование плодов и семян;
- калий - укрепляет иммунитет растений, защищает от болезней и предотвращает ожоги на листьях;
- кальций - укрепляет ткани, помогает бороться с болезнями и раскисляет почву;
- магний - без него невозможен фотосинтез, если листья бледнеют и скручиваются, значит, им не хватает магния.
Но подходит зола далеко не всем культурам. Растения, которые любят кислую почву, от нее только пострадают. В этот список входят:
- хвойные - можжевельник, пихта, туя;
- цветы - гортензия, рододендрон, азалия, лаванда, камелия, примула, вереск, ландыш;
- овощи и ягоды - редис, арбуз, голубика, щавель.
Есть и еще несколько важных моментов, которые следует учитывать перед тем, как делать подкормку золой.
Если почва богата калием, то после внесения золы плоды начнут горчить, а растения сбрасывать листву. также не вносят золу в почву, богатую кальцем - это грозит отмиранием молодых побегов и белесыми пятнами на листьях.
Зола несовместима с мочевиной и навозом - их одновременное внесение может погубить растения. Фосфорные удобрения тоже лучше вносить порознь с золой.
В остальном при правильном использовании зола - отличная и дешевая подкормка. Главное соблюдать норму: использовать не более стакана на 1 кв. м в сухом виде или 150-250 г на 10 л воды в виде раствора.
