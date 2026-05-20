Рассказываем, какие растения можно погубить золой.

Зола - простая и хорошая подкормка, которая есть практически у каждого огородника. Но не все культуры ее любят - некоторые от золы только пострадают. Разбираемся, какие растения боятся золы, когда ее вносить нельзя и как правильно использовать эту подкормку на огороде.

Какие растения и какие овощи не любят золу

Зола - одна из самых доступных подкормок для огорода. В ней содержится много важных элементов, необходимых растениям:

фосфор - отвечает за развитие корней, цветение и формирование плодов и семян;

калий - укрепляет иммунитет растений, защищает от болезней и предотвращает ожоги на листьях;

кальций - укрепляет ткани, помогает бороться с болезнями и раскисляет почву;

магний - без него невозможен фотосинтез, если листья бледнеют и скручиваются, значит, им не хватает магния.

Но подходит зола далеко не всем культурам. Растения, которые любят кислую почву, от нее только пострадают. В этот список входят:

Видео дня

хвойные - можжевельник, пихта, туя;

цветы - гортензия, рододендрон, азалия, лаванда, камелия, примула, вереск, ландыш;

овощи и ягоды - редис, арбуз, голубика, щавель.

Есть и еще несколько важных моментов, которые следует учитывать перед тем, как делать подкормку золой.

Если почва богата калием, то после внесения золы плоды начнут горчить, а растения сбрасывать листву. также не вносят золу в почву, богатую кальцем - это грозит отмиранием молодых побегов и белесыми пятнами на листьях.

Зола несовместима с мочевиной и навозом - их одновременное внесение может погубить растения. Фосфорные удобрения тоже лучше вносить порознь с золой.

В остальном при правильном использовании зола - отличная и дешевая подкормка. Главное соблюдать норму: использовать не более стакана на 1 кв. м в сухом виде или 150-250 г на 10 л воды в виде раствора.

Ранее мы рассказывали, что положить в лунку при посадке томатов - лучшие удобрения для большого урожая.

Вас также могут заинтересовать новости: