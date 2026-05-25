НАБУшник Магамедрасулов брал деньги с депутата за непривлечение его к ответственности, - экс-прокурор САП

Руководитель подразделения детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов и депутат от запрещенной ОПЗЖ Федор Христенко организовали механизм вымогательства денег у депутата Киевсовета Владимира Слончака, фигурирующего на пленках НАБУ по делу "Чисте місто". Кроме того, НАБУшник помогал минимизировать наказание Сергею Белашову и вывести из перечня "рисковых" ГНС ряд предприятий. Об этом написал бывший прокурор САП Станислав Броневицкий.

"Согласно решению суда, детектив Магамедрасулов и Христенко организовали механизм вымогательства неправомерной выгоды у Владимира Слончака, чей голос фигурировал на пленках по делу Комарницкого, в частности, по получению 40 млн грн неправомерной выгоды и еще 5 млн грн "бонусом" для себя за оформление земельных участков в Киеве", – написал он.

Экс-прокурор САП напомнил, что в 2023 году НАПК по результатам мониторинга образа жизни Слончака выявило коррупцию на сумму почти 8,5 млн грн. К Христенко обратился бывший член наблюдательного совета Укргазбанка Алексей Омельяненко (партнер Василия Горбаля), а нардеп обратился к своему другу Магамедрасулову, сообщил он.

"В июне 2025 года Христенко сообщил Магамедрасулову, что получил ранее оговоренный аванс по "Слону", то есть деньги за то, чтобы Слончак не был привлечен к уголовной ответственности в соответствующем производстве и чтобы ему не сообщали о подозрении", – проинформировал Броневицкий.

Также он подчеркнул, что Магамедрасулов в ответ на сообщение Христенко помогал минимизировать ответственность Сергею Белашову.

Кроме того, добавил он, Магамедрасулов, являясь руководителем 4 подразделения детективов 4 ГПД НАБУ, по версии следствия, принял предложение неправомерной выгоды за влияние на должностных лиц ГНС Украины.

"Согласно материалам, в марте 2025 года в мессенджере Threema обсуждалось содействие в исключении ряда предприятий из перечня рисковых налогоплательщиков. Для реализации этой схемы Магамедрасулов, по данным следствия, привлек бывшего исполняющего обязанности главы ГФС Украины, а впоследствии – советника Главы ГНС Украины, используя личные связи и авторитет работника правоохранительного органа", – отметил он.

В мае 2025 года, написал он, Магамедрасулову передали перечень предприятий, по которым необходимо было решить вопрос "рисковости", и предложили 900 тыс. грн неправомерной выгоды – около 3% от заблокированных 30 млн грн. В ответ Магамедрасулов заявил, что стандартная стоимость таких услуг составляет 10%, констатировал Броневицкий.

Как сообщалось ранее, в июле 2025 года Офис Генерального прокурора вместе со Службой безопасности Украины разоблачили и задержали Руслана Магамедрасулова, руководителя территориального управления детективов НАБУ, по подозрению в пособничестве рф. Кроме того, правоохранители установили, что высокопоставленный чиновник Бюро имел тесные контакты с народным депутатом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко, который сотрудничал со спецслужбами рф и влиял на деятельность НАБУ.

