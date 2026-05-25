Ветер и солнце спасут планету: в Китае озвучили, когда будет создана глобальная энергосистема

Исследователи из Пекинского университета Цинхуа доказали, что к 2050 году мир технически сможет полностью покрывать свои потребности в электроэнергии за счет возобновляемых источников.

Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Nature Energy, разработана подробная модель глобальной энергетической системы, которая учитывает потребности в энергии всех географических регионов мира с часовой разбивкой и анализирует, как их можно удовлетворить с помощью возобновляемых технологий. Модель оценивала возможности установки солнечных панелей и ветряных турбин на основе доступных площадей и расстояния до потребителей.

Согласно результатам исследователей, для создания глобальной электроэнергетической системы с нулевыми выбросами потребуется 15–20 тераватт мощности переменных возобновляемых источников энергии (VRE, в основном это солнечная и ветровая энергия), и более 80% возобновляемых источников будут расположены в радиусе 200 километров от центров потребления.

В то же время модель указывает на одно из самых серьезных физических ограничений реализации: только установка солнечных панелей потребовала бы более 9 миллионов гектаров площади. В исследовании особо подчеркивается, что обильные возобновляемые ресурсы открывают особенно благоприятные возможности для регионов с низким уровнем доходов, например, для Африки, способствуя тем самым обеспечению справедливого доступа к энергии.

Модель также показывает, какие меры могли бы снизить затраты на такую систему. Управление спросом – оптимизация времени и способов потребления электроэнергии – позволило бы сократить расходы примерно на 182 миллиарда долларов в год, что составляет 6,5% от системных затрат. Расширение международных высоковольтных передающих сетей могло бы принести дополнительную экономию в размере 5,6%, то есть примерно 157 миллиардов долларов, в то время как отмена торговых барьеров для технологий возобновляемой энергетики стала бы самой крупной статьей, составляя 12,2%, или почти 345 млрд долларов в год.

Авторы исследования подчеркивают, что глобальная энергетическая система с нулевыми выбросами служит не только целям защиты климата, но и целям справедливости.

