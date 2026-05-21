Неправильное место посадки может заметно ухудшить рост и урожайность крыжовника.

Выбор места для ягодных кустарников напрямую определяет их здоровье и будущую урожайность. Даже неприхотливые культуры резко снижают продуктивность при неправильной посадке и начинают чаще болеть. Крыжовник особенно чувствителен к свету, влаге и качеству почвы, так что ему нужен особенно точный подбор условий.

Сегодня рассмотрим, где лучше сажать крыжовник на участке и какими соседями его можно окружить.

Где лучше сажать крыжовник, в тени или на солнце – 6 фатальных ошибок

Крыжовник плохо развивается в тени, так как при недостатке света его побеги вытягиваются, листья бледнеют, а ягоды становятся мелкими и кислыми. К тому же в затененных местах ухудшается вентиляция, что ускоряет развитие грибковых болезней.

Соответственно, для хорошего урожая желательно высадить куст на открытом участке с максимальным освещением, еще лучше – с южной или юго-западной стороны.

Не менее важно в том, где и как сажать крыжовник – избегать низин и участков с застоем воды. Дело в том, что поверхностная корневая система крыжовника особенно уязвима к переувлажнению, поэтому в таких условиях куст быстро слабеет и вымерзает зимой.

Также перед посадкой почву стоит заранее улучшить: добавить перегной, компост или песок и при необходимости снизить кислотность золой или доломитовой мукой.

С чем нельзя сажать крыжовник – лучшие и худшие соседи

Негативно сказывается и соседство с агрессивными культурами, такими как малина, смородина, облепиха или крупные деревья: они конкурируют за влагу и питательные вещества, а также могут повышать риск распространения общих болезней. Если же вы не знаете, можно ли сажать крыжовник рядом с клубникой – в отношении нее действует то же самое правило.

Поэтому лучше выдерживать достаточное расстояние между посадками – как минимум несколько метров – и не размещать кусты слишком плотно рядом с другими культурами.

Сильные сквозняки также вредят крыжовнику, повреждая цветки и ослабляя куст в холодный период. Ветровая нагрузка снижает завязываемость и может приводить к подмерзанию побегов.

Лучше выбирать защищенные места у построек или живых изгородей, создающих естественный барьер.

Отдельной ошибкой является посадка на месте старого крыжовника или смородины, где в почве накапливаются вредители и возбудители болезней. Даже молодой саженец в такой среде быстро ослабевает и хуже развивается.

Возвращать культуру на прежнее место можно только после длительного перерыва и предварительного восстановления почвы с помощью других, "перекрывающих" культур.

В итоге зная, что нельзя сажать возле крыжовника и как подготовить место для его посадки, вы сможете создать условия для хорошего развития куста и, как следствие, крупного урожая.

