Эксперты объяснили, почему переплата за смартфоны больше не имеет смысла

Современные базовые и среднебюджетные смартфоны уже предлагают практически все, что требуется рядовому пользователю.

Покупка нового смартфона давно превратилась в гонку за "топовыми" параметрами. Бренды ежегодно выпускают Ultra-флагманы с мощнейшими чипсетами, продвинутыми камерами и огромными ценниками. Но в 2026 году все больше экспертов сходятся во мнении: большинству пользователей такие устройства попросту не нужны.

Как отмечает BGR, современные базовые и среднебюджетные смартфоны уже предлагают практически все, что требуется рядовому пользователю – от качественных камер до ИИ-функций и высокой производительности. Разница между флагманом и более доступной моделью часто ощущается только на бумаге.

Например, если сравнить Samsung Galaxy S26 Ultra с обычным Galaxy S26, то Ultra-версия предлагает лучший зум, более крупный экран, поддержку S Pen и увеличенную батарею. При этом базовая модель все равно остается мощным устройством с похожим пользовательским опытом и тем же софтом.

Видео дня

Похожая ситуация и у Apple. Обычный iPhone 17 уступает Pro по камерам, автономности и материалам корпуса, однако для соцсетей, мессенджеров, видео и повседневной работы его возможностей более чем достаточно. При этом покупатель все равно получит новомодные функции Apple Intelligence и многолетнюю поддержку iOS.

Даже доступные модели вроде Google Pixel 10a сегодня способны запускать все ИИ-функции, делать качественные фото и обеспечивать плавную работу системы. Для большинства людей этого хватает с запасом.

Эксперты отмечают, что производительность смартфонов давно вышла на уровень, при котором прирост мощности ощущают лишь отдельные категории пользователей – мобильные геймеры, контент-креаторы или профессиональные фотографы. Если же смартфон нужен для общения, просмотра видео, навигации и соцсетей, переплата за флагман часто оказывается неоправданной.

На фоне роста цен на электронику тренд только усиливается. Многие бренды поднимают стоимость премиальных моделей, при этом улучшения становятся все менее заметными. Из-за этого покупатели все чаще обращают внимание именно на базовые версии гаджетов, которые предлагают лучшее соотношение цены и возможностей.

Ранее эксперты протестировали 33 смартфона и определили самые быстрые по зарядке. Лучшим по совокупным результатам неожиданно оказался iPhone 17 Pro.

УНИАН писал, что выпущенный 13 лет назад iPhone неожиданно снова стал популярным. И на этот раз дело не в том, что он опередил свое время, а в тренде на ретро и цифровую ностальгию.

Вас также могут заинтересовать новости: