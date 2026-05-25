До конца года Украина может запускать в сторону РФ до 1000 дронов в сутки, – Коваленко

В России после майских атак беспилотников на Москву начали обсуждать возможность значительного увеличения количества украинских дронов, применяемых для ударов по территории РФ. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что до конца года масштабы таких атак могут существенно возрасти. Об этом говорится в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

По словам Коваленко, Украина с 2022 года не только модернизировала ударные беспилотники, но и увеличила их количество и эффективность применения. Отдельное внимание эксперт уделяет состоянию российской противовоздушной обороны, которая, по его оценке, постепенно истощается.

Среди основных причин он называет нехватку систем ПВО, дефицит боекомплекта, технологические проблемы отдельных комплексов и регулярные потери российских средств противовоздушной обороны.

Коваленко также проанализировал официальную статистику Минобороны РФ о якобы "перехваченных" украинских дронах. Он отмечает, что даже российские отчеты демонстрируют стабильный рост масштабов атак.

По приведенным им данным:

в сентябре 2024 года РФ заявляла о 158 перехваченных дронах;

в марте 2025 года – о 337;

в мае 2025 года – уже более 500;

в марте 2026 года – 724;

а 17 мая 2026 года российская сторона сообщила о 1054 дронах.

"Даже исходя из этих данных очевидно, что за полтора года тенденция прироста "перехваченных" дронов выросла в 6,6 раза. И даже если вариативно предположить, что 17 мая по Москве было применено более 350 средств поражения, то к концу года этот показатель вполне может достичь отметки в 1 000", – отмечает Коваленко.

По мнению обозревателя, если российская статистика хотя бы частично соответствует реальности, то масштабные налеты украинских дронов могут стать регулярными уже в ближайшие месяцы.

В материале также отмечается, что Украина увеличивает производство беспилотников быстрее, чем Россия успевает компенсировать потери систем ПВО и запасов ракет к ним.

Дроны на Москву

Отметим, что военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров пояснил, что удары по Москве и области не только символичны, но и имеют объективный практический эффект. По его словам, вокруг Москвы еще с советских времен расположено просто огромное количество стратегических предприятий, как с точки зрения экономики, так и с точки зрения российского ВПК.

В редакционной статье Associated Press отметили, что атака на Москву стала дополнительным способом напомнить россиянам, что война ближе, чем кажется. Авторы отметили, что после подобных атак "кремлевским чиновникам становится все сложнее убедить своих граждан, что война с Украиной на них не влияет". Масштаб атаки подчеркнули разрушения инфраструктуры и частных домов, а также – приостановка работы крупнейшего аэропорта Шереметьево.

