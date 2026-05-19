Чтобы вредители не атаковали смородину, обработайте кусты в конце весны.

Смородина растет почти в каждом дворе и в целом считается неприхотливым растением. Однако в украинском климате её урожайность значительно снижает галловая тля. Вы наверняка хоть раз видели признаки присутствия вредителя на кустах - их листья покрываются красными "волдырями" и скручиваются, а ягоды не образуются.

Если эти признаки вам знакомы, обязательно узнайте, чем опрыскать смородину весной от тли и клеща. Начинать борьбу следует незамедлительно, пока насекомые не расплодились и не высосали соки из растения.

Чем опрыскать смородину весной от тли - лучшие химические препараты

Точный метод того, чем опрыскать смородину весной, будет зависеть от этапа роста растения. Пока кусты ещё не расцвели, используются более агрессивные препараты. Во время и после цветения дачники переходят на щадящие средства, которые не будут вредить ягодам.

Видео дня

Если вы ищете, чем опрыскать смородину от тли во время цветения, то не используйте стандартные инсектициды, поскольку они могут убить полезных пчел. В данном случае подойдут такие биопрепараты, как Битоксибациллин или Фитоверм. Также разрешается использовать народные методы, о которых сказано ниже.

Когда цветение уже закончилось, можно переходить на более сильные средства. Против тли и клещей эффективными считаются Актеллик, Акатара и Энжио. Препараты готовьте по инструкции, а во время применения обязательно надевайте перчатки.

Также для опрыскивания кустов можно использовать карбамид. 500 граммов средства разведите в 10 литрах воды. Если насекомых очень много, дополнительно добавьте 50 граммов медного купороса. Такой способ особенно эффективен осенью после сбора урожая.

Не зависимо от выбранного метода, при опрыскивании старайтесь задевать нижнюю часть листка, поскольку именно там живут насекомые. Обработку кустов важно совмещать с регулярной прополкой участка, ведь тля может откладывать яйца на сорняках. Поэтому даже если вы избавитесь от вредителей на самой смородине, личинки могут переползти из соседних растений. Не забывайте также подметать и убирать опавшую листву.

Чем опрыскать смородину от клеща и тли из народных средств

Если по каким-то причинам не хочется применять "химию", попробуйте народные методы. Они действуют не так быстро и эффективно, зато безвредны для экологии и применяются на любом этапе роста. Их можно использовать при слабом заражении.

К примеру, опрыскать смородину от тли можно раствором золы. Для этого смешайте 300 граммов пепла и 10 литров теплой водой. В эту смесь натрите половину бруска хозяйственного мыла, чтобы она лучше держалась на листьях. Готовым настоем опрыскайте самые зараженные участки.

Хороший результат показывает раствор нашатыря. В 10 литрах воды разведите 2 столовые ложки спирта и хозяйственное мыло, как описано выше. Обработайте кусты в количестве 500 миллилитров смеси на куст.

Ещё один неожиданный вариант, чем можно опрыскать смородину от тли - это Кола или Пепси. Ортофосфатная кислота в составе напитков является ядом для насекомых. Для начала оставьте газировку на сутки без крышки, чтобы выпустить газ. Затем разведите с водой пополам и полейте на листья и стебли растения. Такую обработку можно проводить строго после окончания цветения.

Вас также могут заинтересовать новости: