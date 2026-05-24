Правильная подпитка томатов на раннем этапе напрямую влияет на будущий урожай, его размер и качество.

В мае пора заканчивать посадку томатов в открытый грунт, но в это время они еще уязвимы и для формирования крепкой корневой системы и устойчивых стеблей их желательно чем-нибудь подкормить.

Рассмотрим, что положить в лунку при посадке, помидор какого сорта лучше всего реагирует на удобрения и как правильно их готовить.

На первых этапах хорошо работают натуральные удобрения: они не только питают растения, но и улучшают структуру почвы, поддерживая развитие корней и их естественную защиту. К тому же, в отличие от минеральных подкормок, они действуют мягче и постепенно, что снижает риск ожога корней и перекорма. А это особенно важно для молодых саженцев.

Среди доступных средств, чем удобрить помидоры, часто используется компост, настой крапивы или дрожжевые растворы – они хорошо стимулируют рост зеленой массы. Но следует помнить, что для этой культуры особенно важны три элемента: кальций, калий и фосфор.

И если брать все типы удобрений, то хорошим минеральным источником этих веществ считается монофосфат калия и кальциевая селитра для томатов. А вот если говорить только о натуральных подкормках, то отличным выбором будет сочетание древесной золы и яичной скорлупы.

Скорлупа постепенно отдает кальций, укрепляя клеточные стенки растения. В результате стебли становятся прочнее, а плоды – плотнее и менее склонны к растрескиванию. Кстати, при нехватке кальция у томатов нередко развивается вершинная гниль - потемнение нижней части плодов - так что за этим особенно важно следить.

Причем действие скорлупы можно улучшить: для этого ее сперва нужно залить лимонным соком и оставить на несколько часов, чтобы кальций перешел в более легкоусваиваемую для растений форму.

Древесная зола, в свою очередь, является источником калия и фосфора: первый отвечает за цветение и формирование плодов, а второй способствует развитию корневой системы, что особенно важно в начале роста.

При этом важно использовать только золу от чистого древесного материала, избегая лакированных или обработанных досок, так как они могут содержать вредные вещества. И конечно, следует соблюдать умеренность: избыток золы может нарушить баланс почвы и вызвать пожелтение листьев.

Приготовить подкормку просто: достаточно смешать две горсти измельченной яичной скорлупы и половину стакана древесной золы, затем залить все примерно 8 литрами воды и дать настояться несколько часов. Полученным раствором нужно будет поливать томаты каждые 10–14 дней.

Зная, чем подкормить помидоры, вы помогаете им развиваться равномерно, укрепляете их и закладываете основу для обильного, здорового и вкусного урожая.

